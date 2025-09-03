 Il codice Amazon che porta il nuovo robot ECOVACS al minimo
ECOVACS DEEBOT T50 OMNI scende al suo prezzo minimo, grazie allo sconto automatico e al codice offerto per celebrare i 15 anni di Amazon.
ECOVACS DEEBOT T50 OMNI scende al suo prezzo minimo, grazie allo sconto automatico e al codice offerto per celebrare i 15 anni di Amazon.

Amazon compie 15 anni in Italia e regala il codice sconto (IT15Y) che porta ECOVACS DEEBOT T50 OMNI al suo prezzo minimo storico. È il robot aspirapolvere e lavapavimenti di ultima generazione, migliorato in ogni aspetto in confronto ai modelli precedenti.

ECOVACS DEEBOT T50 OMNI è al minimo storico

Ha in dotazione tecnologie avanzate per una pulizia completa e accurata, grazie alla spazzola laterale estensibile e al mocio TruEdge 2.0 che assicurano copertura totale fino agli angoli più nascosti. Con la potenza di aspirazione da 15.000 Pa e il sistema ZeroTangle 2.0 elimina polvere, sporco e capelli senza rischio di aggrovigliamenti. La tecnologia AIVI 3D 2.0 permette un riconoscimento intelligente degli ostacoli, adattando il percorso in base agli oggetti presenti. Ancora, il design ultra-sottile da 81 mm consente di raggiungere facilmente spazi bassi e aree difficili, mentre la stazione OMNI all-in-one offre praticità con svuotamento automatico, lavaggio con acqua calda e asciugatura igienica. Si aggiunge all’esperienza l’assistente vocale YIKO, capace di gestire comandi complessi e programmazioni. Dai uno sguardo alla scheda del prodotto per saperne di più.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti ECOVACS DEEBOT T50 OMNI

Al prezzo finale di 492 euro (invece di 799 euro come da listino), il robot aspirapolvere e lavapavimenti ECOVACS DEEBOT T50 OMNI è un affare da cogliere al volo e da portare in casa: ti aiuterà a mantenerla sempre pulita e in ordine. Per approfittarne devi solo digitare il codice IT15Y nel campo “Usa un buono regalo, un voucher o un codice promozionale” prima di effettuare il pagamento.

ECOVACS DEEBOT T50 OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, (Migliorato da T30 PRO), 15000 Pa, Spazzola Laterale Estensibile e Lavapavimenti, lavaggio con acqua calda a 75 ℃, Ultrasottile 81 mm, Nero

Un compleanno importante per Amazon.it: i primi 15 anni celebrati con un evento di promozioni. Sul sito trovi una sezione dedicata con una selezione curata di offerte. I ribassi toccano tutti i settori, dai prodotti per la casa all’elettronica, fino al mondo del gaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 3 set 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
3 set 2025
