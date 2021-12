Coinbase gift card: un regalo per imparare le criptovalute

Coinbase, uno dei più importanti Exchange di criptovalute del Mondo, ha lanciato una tanto originale quanto utile idea per i regali di Natale. Croce e delizia di ciascuno in vista delle feste. Ovvero, una Coinbase gift card per imparare il mondo delle criptovalute.

Del resto, queste ultime si confermano essere non solo il futuro dell'economia sempre più digitalizzata. Ma anche il presente concreto, con sempre più banche e piattaforme money transfer che le stanno prevedendo come strumento di pagamento.

E così, Coinbase ha pensato che sarebbe giusto prepararsi per tempo. Per non restare tagliati fuori quando l'economia sarà prevalentemente incentrata sulle criptovalute. Ed allora, perché non prepararsi tramite una gift card.

Coinbase gift card criptovalute come funziona

Per avviare questa operazione, l'Exchange Coinbase ha realizzato una pagina specifica. Una pagina di facile utilizzo dove, dopo aver cliccato su Gift Crypto avremo accesso a due opzioni di regalo:

se il regalo è per chi ha già un account Coinbase, si avrà accesso ad oltre 100 card create da artisti emergenti. Le card, presenti in diverso taglio, possono essere poi convertite dal destinatario se invece il regalo è verso chi non è ancora un membro di Coinbase, allora potremo scegliere le 5 principali criptovalute, ovvero Bitcoin, Ethereum ed altre consultabili sul sito

Per attivare la gift card Coinbase, dobbiamo:

andare sul sito o nella nostra App e selezioniamo Gift scegliamo il destinatario, forniamo le generalità e l’indirizzo di recapito a Coinbase successivamente sceglieremo le criptovalute che vogliamo regalare, nel caso in cui non ci sia un account Coinbase collegato, tra le cinque migliori del mercato nel caso in cui il regalo è destinato a chi ha già un account, la scelta è tra circa 100 coin e token

Occorre poi scegliere la card, tra i design che vengono proposti dall’exchange. Le personalizzazioni sono oggettivamente accattivanti e consentono di rendere ancora più personale il proprio regalo.

Una volta pagata la card – è bene ricordarlo, senza costi aggiuntivi – verrà recapitata al destinatario.

Perché scegliere Coinbase gift card

Questo genere di regalo, per quanto abbia un sapore moderno e tecnologico, in realtà ha radici profonde nel passato degli italiani.

Infatti, in passato si regalavano ai più giovani (specie alla nascita) strumenti finanziari come i buoni fruttiferi postali, per esempio, o altre forme presso la banca. Col tempo sono cadute un po' in disuso perché i tassi di interesse sono gradualmente crollati.

Questa Coinbase gift card può aiutare a proiettarsi verso il risparmio del futuro.