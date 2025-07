Colora la tua casa con le lampade da tavolo Philips Hue White and Color Ambiance in promo

Ogni casa, anche quella più grande, accogliente e meglio curata, ha bisogno di accorgimenti per riflettere le necessità mutevoli di chi la abita. Uno degli elementi più importanti che incide sull’abitabilità di una stanza, anche se il più sottovalutato, è quello dell’illuminazione. Con il set da due pezzi della lampada da tavolo Smart Play Philips Hue White and Color Ambiance hai la possibilità di creare ogni volta l’atmosfera di cui hai bisogno. Oggi sono in offerta su Amazon a un prezzo scontato del 18%.

3 ragioni per scegliere la lampada da tavolo Smart Play Philips Hue White and Color Ambiance

Illuminazione smart personalizzabile

Controllo intelligente da app o voce

Design compatto e discreto

Oggi puoi avere sempre la luce giusta

La serie delle lampade smart Hue Play di Philips è progettata per offrire un’esperienza visiva coinvolgente. Puoi posizionare le lampade dietro al televisore, sul mobile del soggiorno o sulla scrivania. Puoi scegliere tra luce bianca calda, fredda o milioni di colori, regolando intensità e tonalità in base al momento della giornata, all’umore o al tipo di attività.

Il controllo delle lampade da tavolo Smart Play Philips Hue White and Color Ambiance avviene completamente dallo smartphone con l’app Philips Hue. Da qui puoi programmare l’accensione automatica, lo spegnimento della singola lampada o cambiare colore con un semplice tocco. Inoltre se hai un assistente vocale come Alexa, Google Assistant o Siri, puoi anche gestire tutto con la voce.

Il risultato è che in ogni momento della giornata hai l’illuminazione migliore per ogni stanza della tua casa. Per studiare o lavorare, accogliere degli ospiti, guardare la TV, rilassarti sul divano o trascorrere un momento di intimità; ogni volta hai la possibilità di creare un’atmosfera semplicemente perfetta.

Ideale per chi…

Vuole arricchire l’ambiente con un’illuminazione d’atmosfera dinamica e versatile

Cerca lampade smart da integrare nel proprio sistema domotico

Apprezza soluzioni compatte ed eleganti per il soggiorno, lo studio o la camera da letto

Con il loro design compatto le lampade da tavolo Smart Play Philips Hue White and Color Ambiance si adattano a ogni stile di arredo. Approfitta dell’offerta di oggi per acquistarle a soli 114,49€.