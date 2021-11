Colora la tua postazione con il Newskill Nemesis V2 in offerta

Lo sappiamo, la personalizzazione e i LED RGB sono amici fedeli di ogni videogiocatore. Per questo ti riportiamo un’offerta eccezionale su un ottimo tappetino per mouse XL con illuminazione RGB: il Newskill Nemesis V2 dal rapporto qualità/prezzo impareggiabile.

Tappetino XL RGB Newskill Nemesis V2: caratteristiche tecniche

Come suggerito in apertura, si tratta di un tappetino XL lungo ben 960mm per un’altezza di 360mm, in grado di ospitare sia la tastiera che il mouse. Lo spessore è di 4mm nonostante la base in gomma naturale che gli conferisce una stabilità perfetta su qualsiasi appoggio. La superficie, invece, è realizzata in microfibra pressata così da consentire la massima precisione possibile ed uno scorrimento fluido con un attrito ridotto. Si tratta, inoltre, di un tappeto flessibile molto semplice da trasportare, ideale per eventuali LAN party. Dal punto di vista costruttivo, un accessorio davvero di ottimo livello in grado di garantire durabilità e prestazioni.

Naturalmente, però, a caratterizzare il tappetino ci pensa l’illuminazione, migliorata in questa seconda versione. I LED RGB circondano l’intero profilo garantendo una luce omogenea tutta intorno alle periferiche. La connessione avviene tramite cavo USB lungo due metri, collegato ad un piccolo connettore posto in alto che riporta il logo dell’azienda, anche questo con illuminazione RGB. Su questo è posto un piccolo pulsante che consente di variare tra 7 colori predefiniti e 3 effetti grazie alla funzionalità plug and play. Se però non dovesse bastarti, è possibile scaricare il software dedicato così da donargli una personalizzazione più profonda attraverso la palette da 16,7 milioni di colori. Al prezzo proposto è senza dubbio una delle migliori scelte per aggiungere quel giusto tocco di colore alla tua postazione, senza investire cifre importanti.

Grazie ad uno sconto del 37%, infatti, è possibile acquistare il Newskill Nemesis V2 a soli 18,99 euro su Amazon per un risparmio di ben 11 euro sul prezzo di listino.