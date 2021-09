Comanda le tapparelle con la voce grazie all'Interruttore LoraTap

Quello che ti suggeriamo oggi è un accessorio davvero eccezionale, ideale per qualsiasi ambiente, dalla casa all’attività commerciale. Si tratta dell’interruttore LoraTap Wi-Fi con Alexa per le tapparelle, un dispositivo estremamente comodo, utile e semplice a meno di 10 euro su Amazon.

Interruttore per tapparelle LoraTap: caratteristiche tecniche

Innanzitutto, partiamo dall’installazione, in questo caso decisamente semplice dato che viene fissato nella cassetta 503 in sostituzione al comando originale. Una volta installato otterrai i due comandi manuali, così come in origine. Ciò che invece si aggiunge, è in primis la gestione da remoto. Grazie all’applicazione dedicata, potrai associare l’interruttore ai dispositivi mobili come smartphone e tablet tramite la connessione Wi-Fi. In questo modo è possibile gestire tapparelle e tende da remoto direttamente dall’applicazione. È possibile, inoltre, associare fino a 20 interruttori e condividerli in modo semplice con i membri della famiglia.

Se già questo basterebbe a rendere il dispositivo un best buy, le funzioni offerte da LoraTap non finiscono qui. Al pacchetto si aggiungono i comandi vocali grazie all’assistente vocale di Amazon, Alexa. Così facendo è possibile gestire tutti i dispositivi di casa, ufficio o negozio semplicemente con la propria voce. Infine, non meno importante, è la possibilità di configurare un timer o creare un vero e proprio calendario. Potrai decidere la fascia oraria in cui attivare i comandi, o configurare un piano settimanale così da gestire il tutto in maniera completamente autonoma. Un dispositivo eccezionale, considerando il prezzo semplicemente irrisorio a cui viene proposto.

Inserendo il codice G54M3T7D in fase di pagamento, l’interruttore è acquistabile su Amazon a soli 9,99 euro, con uno sconto del 50% sul prezzo di listino.