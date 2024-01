Combo Mouse e Tastiera senza fili a 27€? Sì, grazie allo SCONTO Amazon!

Sei stanco di avere una scrivania disordinata durante l’utilizzo del PC? Grazie al kit Logitech MK295, riuscirai ad ottenere sia mouse che tastiera wireless a un prezzo ottimo. Il costo di listino di 53,99€ viene completamente distrutto dallo sconto Amazon, facendo arrivare questo bundle a costare solo 27,49€!

Logitech MK295: mouse e tastiera wireless a un prezzo bomba

Grazie alla tecnologia SilentTouch, la tastiera e il mouse offrono la stessa sensazione di digitazione e clic dei dispositivi tradizionali, ma con un rumore ridotto del 90%. Questa tastiera è dotata di tasti a membrana che utilizzano un meccanismo a molla innovativo per ridurre il rumore durante la digitazione senza compromettere il comfort. La tastiera include ovviamente un tastierino numerico completo, perfetto per chi lavora con numeri o formule, e una fila di tasti di scelta rapida per funzioni come riproduzione/pausa, volume, disattivazione audio e Internet.

Il mouse MK295 Silent, con design ergonomico e sensore ottico preciso, offre una navigazione precisa su qualsiasi superficie. Anche il mouse adotta la tecnologia SilentTouch, garantendo clic silenziosi e riducendo notevolmente il rumore del 90%. La connessione wireless a 2,4 GHz del kit assicura un’ampia portata e una connessione stabile, con un ricevitore USB discreto che può essere comodamente riposto nella parte posteriore della tastiera.

Compatibile con Windows e ChromeOS, il kit MK295 Silent presenta batterie dalla lunga durata, con una durata di 36 mesi per la tastiera e 18 mesi per il mouse.

Insomma, con questo kit di Logitech, le tue sessioni al PC saranno completamente svoltate. Acquistalo ora a soli 27,49€ grazie all’incredibile sconto di Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.