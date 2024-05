Queste cuffie bluetooth ti ISOLANO DAL MONDO e la batteria dura 100 ORE: 39,99€ su Amazon

Opportunità Amazon da non perdere: queste cuffie bluetooth del marchio Baseus possono essere tue a soli 39,99 euro se spunti la casella del coupon sconto che trovi in pagina. Un prezzo eccezionale per un prodotto di qualità con tante caratteristiche premium.

Cuffie bluetooth Baseus: le caratteristiche

Certificate da Hi-Res, queste cuffie riproducono dettagli sonori sottili che solitamente si riscontrano solo in uno studio di registrazione professionale, garantendo una risposta in frequenza fino a 40kHz. Grazie al codec LHDC e all’algoritmo AI avanzato, il suono viene trasferito in modo impeccabile, offrendo bassi potenti e una qualità audio straordinaria.

La tecnologia di cancellazione attiva del rumore integrata, insieme ai due microfoni dedicati, riduce efficacemente fino al 95% dei rumori ambientali a bassa e media frequenza, creando un’atmosfera tranquilla e privata. Inoltre, i morbidi cuscinetti auricolari garantiscono una tenuta confortevole per lunghi periodi di ascolto.

Il giroscopio spaziale integrato e l’algoritmo audio avanzato permettono alle cuffie di offrire un suono spaziale 3D immersivo, che ti fa sentire al centro della scena sonora. Impressionante la batteria agli ioni di litio da 600mAh che offre fino a 100 ore di riproduzione continua, con la comodità di una ricarica rapida che garantisce l’ascolto oltre 3000 brani con sole 2 ore di ricarica.

Infine, il chipset Bluetooth 5.3 e la tecnologia a bassa latenza garantiscono una sincronizzazione perfetta tra audio e video, rendendo queste cuffie ideali anche per il gaming. Un prodotto di altissima qualità a meno di 40 euro: spunta il coupon sconto per avere le cuffie a questo fantastico prezzo.