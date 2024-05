Come accedere a tutto il catalogo di Disney+? Basta usare questo trucco

Le piattaforme di streaming hanno un catalogo di contenuti che cambia in base al mercato: è così, quindi, che il catalogo di Disney+ in Italia risulta essere molto diverso rispetto a quello di Disney+ negli USA o in altri mercati.

Per accedere a tutto il catalogo di Disney+, evitando i blocchi geografici che potrebbero impedire l’accesso a determinati contenuti, è sufficiente ricorrere a una VPN che, grazie a un network di server sparsi in tutto il mondo, consente di “spostare” il proprio IP in un altro Paese.

La VPN da utilizzare per questo scopo non può che essere ExpressVPN, ottimizzata per garantire prestazioni eccellenti per lo streaming di contenuti video. La VPN in questione è ottima anche per collegarsi alla versione italiana di Disney+ dall’estero, grazie a varie server situati in Italia.

Con l’offerta in corso, ExpressVPN è disponibile a metà prezzo: con il piano annuale, infatti, la spesa si riduce del 49% ed è possibile attivare il servizio con un costo di 6,38 euro al mese, ottenendo anche 3 mesi gratis aggiuntivi. L’offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di ExpressVPN, qui di sotto.

Basta una VPN per accedere al catalogo intero di Disney+

Il meccanismo è molto semplice: con una VPN è possibile selezionare il server da cui avviare la connessione andando a scegliere un Paese diverso. In questo modo, è possibile aggirare gli eventuali blocchi geografici all’accesso a Disney+.

Il “trucco” della VPN è utilizzabile in varie situazioni come, ad esempio, per accedere a Disney+ in un Paese in cui non è disponibile il servizio o anche per accedere alla versione di Disney+ di un altro Paese o ancora per utilizzare Disney+ “italiano”.

La procedura da seguire è rapida. Dopo aver attivato la VPN è sufficiente:

scaricare l’applicazione della VPN sul proprio dispositivo

aprire l’app e selezionare un server VPN nel Paese desiderato

avviare la connessione VPN

collegarsi a Disney+

Come detto, ExpressVPN è la soluzione giusta per attivare un servizio VPN da utilizzare per lo streaming. Con la promozione in corso, la VPN, una delle più veloci sul mercato, è in sconto del 49%, scegliendo il piano annuale. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.