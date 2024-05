Come accedere a Veo dall'Italia e generare video IA

Veo è senza dubbio una delle novità più interessanti tra quelle annunciate da Google all’evento I/O 2024, un nuovo modello che crea video con l’IA generativa. Lo strumento che ne fa uso è VideoFX. Così come spesso accade, il lancio interessa inizialmente solo gli Stati Uniti, ma un modo per accedere dall’Italia c’è ed è quello che passa dall’utilizzo di una soluzione come NordVPN (oggi in forte sconto). Vediamo quali sono i passi da seguire.

Veo: come accedere all’IA per i video dall’Italia

Al momento, l’intelligenza artificiale è riservata solo a pochi utenti selezionati. C’è comunque la possibilità di essere tra i primi a provarla, entrando a far parte di una lista d’attesa. Ecco come fare.

Collegandosi dall’Italia, si incontra inevitabilmente un blocco territoriale. Aprendo l’applicazione di NordVPN e selezionando uno dei tanti server USA (come visibile nello screenshot qui sotto), è possibile aggirarlo ottenendo un indirizzo IP statunitense.

A questo punto, è sufficiente visitare il sito ufficiale di Veo. Ci si trova così di fronte all’anteprima di un filmato di un elefante piuttosto particolare, ottenuto digitando il prompt Un elefante all'uncinetto, dai colori vivaci, che cammina nella savana . Sotto all’immagine c’è il pulsante “Sign in with Google” da premere.

Una volta effettuata l’autenticazione con il proprio account Google, compare il tasto “Join our waitlist” da selezionare per compilare il modulo necessario a entrare nella lista d’attesa.

A questo punto, non appena sarà abilitato l’accesso a VideoFX (Veo), si riceverà un messaggio con le istruzioni per iniziare a creare video con l’IA. Vale la pena sottolineare che lo stesso metodo inoltre una richiesta per l’uso di ImageFX con modello Imagen 3, in questo caso per il text-to-image.

In questo momento, NordVPN propone uno sconto fino al 73% e 3 mesi gratis per chi attiva un abbonamento al servizio. Inoltre, grazie la promozione in corso include una gift card dal valore fino a 50 euro da spendere su Amazon, Airbnb, Flixbus e Italo e altre piattaforme online. Per tutti i dettagli visitare la pagina dedicata.