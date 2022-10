Come aprire un conto online velocemente e senza burocrazia

I conti bancari tradizionali hanno l’enorme svantaggio di tempistiche e burocrazia che li rendono poco fruibili. Per poterne aprire uno sono necessari, oltre a svariati documenti, dei tempi tecnici per renderlo attivo.

Nel contesto dei conti online, questi aspetti vengono di solito resi molto più snelli. Ma quale piattaforma offre il massimo sotto questo punto di vista?

VIABUY è un servizio che, pur proponendo una serie di servizi simili a quelli delle classiche banche, offre tutti i vantaggi legati ai conti digitali.

La registrazione del conto in questione è semplice, senza la necessità di inviare documenti cartacei. La verifica dell’identità avviene completamente online, attraverso una procedura facile e veloce.

Una volta completata il processo (che richiede appena 8 minuti) si riceve a domicilio la carta prepagata Mastercard legata al conto.

Conto online senza burocrazia? Con VIABUY è possibile

L’accessibilità del conto è notevole e permette a pressoché qualunque persona residente in UE di ottenere l’apertura dello stesso e la relativa carta. Per aprire lo stesso infatti, non è necessaria una verifica di solvibilità o un reddito dimostrabile.

L’assenza di burocrazia non è una peculiarità di VIABUY solo in fase di apertura del conto, ma una costante anche durante il suo utilizzo.

La ricarica del conto è semplice e include un ventaglio di strumenti piuttosto ampio che include:

bonifici SEPA

giropay

Sofort

Paysafecard

EPS

La carta collegata a VIABUY è una prepagata Mastercard, con tutta una serie di vantaggi e sicurezze legate a tale circuito. Proprio in ottica sicurezza, va sottolineata la garanzia di rimborso totale Zero Liability, che protegge la carta da potenziali frodi.

