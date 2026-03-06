Come aprire da zero il tuo small business gratis (con dominio incluso)

Artigianato, consulenze, social media manager, servizi di pulizia, piccole vendite: sono in tanti, ormai, che decidono di aprire uno small business online, chi per arrotondare, chi per farne la propria fonte di reddito principale. A spaventare, però, sono spesso i costi di apertura di un negozio online: seppur piccolo, l’investimento può arrivare anche a qualche centinaia di euro.

Una soluzione, però, c’è: con IONOS puoi aprire il tuo negozio online senza alcun costo iniziale, così puoi partire fin da subito con strumenti avanzati senza investire somme troppo elevate. Grazie alla promozione attiva, il website builder di IONOS è in promo gratis per un intero anno: un risparmio di 216 euro complessivamente. Nel pacchetto sono inclusi dominio gratuito per il primo anno e strumenti basati su Intelligenza Artificiale, che ti permettono di avviare la tua attività anche senza saper programmare.

Aprire uno small business senza costi iniziali: ecco come fare con IONOS

Uno small business è una piccola impresa indipendente, spesso locale o a conduzione familiare. Sempre più spesso, il web è il loro trampolino di lancio: dai social si passa ai negozi online, gestiti da poche persone. Un sito web, con annesso e-commerce, non solo permette di presentare meglio i propri prodotti e servizi, ma anche di vendere a norma di legge e comunicare in modo professionale con i propri clienti.

Con il website builder di IONOS, anche chi parte da zero può creare rapidamente il proprio angolo online senza avere particolari competenze tecniche. Questo perché ci pensa l’Intelligenza Artificiale integrata a fare tutto: dalla generazione di testo SEO allo strumento di ottimizzazione dei contenuti, fino al generatore di immagini e palette colori.

Basta scegliere uno tra i template disponibili, inserire i contenuti e sei pronto per partire. Naturalmente è possibile personalizzare il layout a piacimento, modificando struttura con l’editor drag&drop, colori, font e immagini per essere più in linea con la propria idea imprenditoriale. Inoltre, tutte le sezioni del sito web e del negozio online sono responsive e pronte alla visualizzazione su qualsiasi dispositivo.

Per chi apre anche un negozio online, è possibile aggiungerne uno direttamente al sito web del proprio small business. Il sistema supporta diverse opzioni di pagamento e spedizione. Tra gli altri vantaggi inclusi con la piattaforma IONOS, segnaliamo: dominio gratuito per un anno, certificato SSL gratuito, e-mail professionale con 12 GB di spazio, zero pubblicità, assistenza con un consulente personale.

L’aspetto più interessante della promozione resta il prezzo. Tutti questi strumenti, e molto altro, sono disponibili GRATIS per un intero anno, grazie alla promozione IONOS attiva. Dopo 12 mesi, puoi proseguire a 18 euro al mese: un prezzo comunque economico, considerando la quantità di strumenti inclusi. Per chi vuole lanciare uno small business online, creare un blog o un sito web personale, è l’occasione d’oro.