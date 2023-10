Come attivare e disattivare IT-Alert

IT-Alert è il nuovo sistema di allerta pubblica in caso di gravi catastrofi nel territorio. Si tratta di un supporto per la popolazione in caso di emergenze di vario tipo, come maremoti, incendi o precipitazioni intense. Per garantire il corretto funzionamento in questi mesi è stato effettuato un test che ha inviato una notifica negli smartphone dei cittadini. Tuttavia, esiste una modalità per disattivare l’IT-alert nel proprio smartphone, ecco come fare.

IT-Alert in cosa consiste il test

Prima di capire come disattivare o attivare le notifiche che riguardano l’IT-Alert è importante conoscere i motivi del test e lo scopo di questo nuovo servizio. In questi mesi prima rendere ufficialmente attivo l’IT-alert, sì sono svolti dei test in diverse regioni d’Italia. Nella pratica, il test dell’IT-alert consiste nell’invio di una notifica sonora prolungata per qualche secondo e di un messaggio informativo sullo smartphone di tutti i cittadini.

Il test non indica nessun rischio specifico, ma solo la prova del sistema e il link del sito ufficiale dove è possibile compilare un questionario. Quest’ultimo serve per raccogliere i feedback degli utenti e per individuare eventuali problemi o miglioramenti da apportare al sistema.

IT-Alert il test per regione

I test hanno avuto inizio a giugno 2023 per proseguire nei mesi successivi. Le regioni in cui il test è stato già effettuato sono Toscana, Sardegna, Sicilia, Calabria, Emilia-Romagna, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Basilicata, Lombardia, Molise, Valle d’Aosta, Veneto, Abruzzo, Trento, Lazio e in Liguria. Invece, è previsto per il 13 ottobre il test nella provincia autonoma di Bolzano. In futuro, terminati i test, in caso di allarme il messaggio indicherà il comportamento da tenere e tutte le informazioni sul pericolo.

Gestire le impostazioni su dispositivi

L’IT-allert prende posto tra le impostazioni del telefono; infatti, è possibile gestire sia le notifiche sia il funzionamento sul proprio smartphone Android che su iOS, dové possibile disattivare o attivare gli avvisi di emergenza. Anche se il sito ufficiale specifica che è possibile ricevere i messaggi anche negli smartphone dove la voce “IT-Allert” è disattivata. In ogni caso ecco la procedura per gestire le impostazioni dell’alert su smartphone iOS Android.

Come attivare o disattivare l’IT-Alert su iPhone

L’IT-Alert è un servizio che si integra nelle impostazioni del telefono e che permette di gestire le notifiche e il funzionamento sul proprio smartphone, sia per Android che per iOS. È possibile disattivare o attivare gli avvisi di emergenza, ma il sito ufficiale raccomanda di lasciarli attivi, perché sono importanti per la sicurezza.

Per gestire le impostazioni dell’IT-Alert su iPhone è necessario seguire questi passaggi:

Come attivare o disattivare l’IT-Alert su iPhone

Per attivare o disattivare l’IT-Alert su iPhone, bisogna andare su Impostazioni e seguire questi passaggi:

Aprire le Impostazioni;

Andare su Notifiche;

Scorrere verso il basso;

Scegliere se attivare o disattivare gli interruttori IT-Alert e Avviso di prova.

È importante sapere che, in alcuni casi specifici, l’IT-alert potrebbe arrivare sul telefono anche se le impostazioni sono disattivate.

Come attivare o disattivare l’IT-Alert su Android

La procedura per attivare o disattivare l’IT-Alert è simile anche per gli smartphone Android. In questo caso, bisogna attivare o disattivare il servizio nelle impostazioni del telefono. Ecco come fare:

Accedere alle Impostazioni;

Selezionare Sicurezza ed emergenza;

Scegliere Allarmi pubblici;

Attivare o disattivare IT-Alert dalla lista disponibile.

Sicurezza dell’IT-Alert

IT-alert è una novità per la popolazione, che deve imparare a conoscere una nuova realtà per quanto riguarda la sicurezza pubblica. L’invio dell’allert avviene tramite il cell-broadcast, cioè una diffusione dei messaggi attraverso le celle delle reti dei gestori di telefonia mobile. Questo garantisce una protezione dei propri dati, in quanto non è necessario scaricare nessun tipo di applicazione o software o iscriversi a nessuna piattaforma.

Viene utilizzata questa specifica tipologia di invio dei messaggi perché è possibile raggiungere i telefoni anche in caso di campo limitato o di saturazione della banda telefonica, il rischio maggiore in caso di qualsiasi catastrofe o problematica sul territorio. Il nuovo sistema di allerta pubblico è un servizio fondamentale per i cittadini ed è importante chiarire che, nel caso di dispositivo spento o privo di campo, potrebbe non funzionare e quindi si rischia di non ricevere il suono e il relativo messaggio.

IT-Alert: i pericoli segnalati

L’IT-Alert può segnalare tutti quei pericoli che possono mettere in pericolo la vita e la sicurezza delle persone e dei beni, come:

Alluvioni e frane, causate da piogge intense o da rotture di dighe o argini;

Terremoti e tsunami, causati da movimenti della crosta terrestre o da eruzioni vulcaniche;

Incendi boschivi e urbani, causati da cause naturali o umane;

Esplosioni e incidenti industriali, causati da malfunzionamenti o sabotaggi di impianti o infrastrutture;

Attacchi terroristici o bellici, causati da azioni ostili di gruppi o stati;

Emergenze sanitarie, causate da epidemie o pandemie di malattie infettive.

Anche se il sistema è in grado di adattarsi alle diverse situazioni e di fornire le informazioni e le raccomandazioni più appropriate per ogni caso.