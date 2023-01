Come creare il mio negozio online? Il corso completo

WordPress è il CMS più utilizzato al mondo, anche in ambito commerciale: se vuoi imparare a creare e impostare il tuo negozio online utilizzando un software gratuito come WordPress.org e WooCommerce, questo corso a cura di Joan Boluda (consulente strategico per il marketing online) ti darà una bella infarinatura per realizzare i tuoi obiettivi e iniziare a vendere i tuoi prodotti online in poche ore e senza alcun investimento.

«Creazione di un negozio online con WordPress» è un corso composto da 21 videolezioni (3 ore e 52 minuti complessivi), online e ad accesso illimitato. Tutti i corsi Domestika, infatti, non hanno scadenza né tempi da rispettare: puoi visualizzare le videolezioni quando vuoi, dove vuoi e quante volte vuoi.

L’intero corso ruota attorno alle caratteristiche e ai punti di forza di WooCommerce, il plugin di WordPress.org che permette a chiunque di creare un negozio online in modo semplice ed efficace. L’insegnante, Joan Boluda, ti guiderà nell’installazione e nell’apprendimento delle modifiche necessarie per adattare l’e-commerce dei tuoi sogni alle tue preferenze ed esigenze personali.

Durante le 21 lezioni toccherai diversi argomenti: dalle tasse alle spese di spedizione e modalità di pagamento. Imparerai a creare prodotti – sia fisici che virtuali -, prodotti raggruppati e affiliati, variabili o personalizzabili dall’utente. Non mancheranno nozioni sulla struttura del negozio, che prenderà man mano forma grazie all’inserimento di menu, gadget, classificazione dettagliata tramite categorie e tag. Infine, imparerai a gestire gli ordini, configurare coupon promozionali e creare rapporti sui risultati per valutare l’efficacia del tuo nuovo negozio online.

Crea il tuo negozio online: i requisiti

Il corso di creazione di un negozio online con WordPress, ospitato sulla piattaforma Domestika, è rivolto a imprenditori, designer, illustratori e creativi in generale con un’idea imprenditoriale che prevede la vendita di un prodotto o servizio online. Anche i commercianti che hanno già un negozio fisico e vogliono incentivare le vendite online potranno trarre beneficio dalle lezioni. Unico requisito: avere una buona base di navigazione online.

«Creazione di un negozio online con WordPress» è in promozione per un periodo di tempo limitato a soli 15,99 euro, ben il 73% di sconto rispetto al prezzo di listino originale – pari a 59,99.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.