Come creare NFT con python: corso completo in offerta

Negli ultimi anni si è fatto un gran parlare di criptovalute e blockchain e, più in particolare, di NFT. Acronimo di “Non-fungible token”, si tratta una sorta di certificazione volta ad identificare la proprietà di un prodotto digitale. Ogni cosa potrebbe, potenzialmente, diventare un token non fungibile, ma i più diffusi sono quelli legati all’arte digitale. Nel mondo della crypto-art, però, non trovano spazio solamente matita e pennello, ma anche generi più moderni: un esempio sono l’arte astratta generativa e quella in stile “cryptopunk”, entrambe sviluppate attraverso il linguaggio di programmazione phyton. Udemy, vasta piattaforma di apprendimento online, propone un corso a cura di Mirco Baragiani per imparare il linguaggio python e realizzare NFT seguendo questo stile artistico. Il corso è al momento in offerta a soli 12,99 euro ancora per poche ore.

Come realizzare NFT con python, il corso

Non è necessario avere alcuna esperienza pregressa nel campo della programmazione. Il corso è diviso in tre parti, la prima delle quali è tutta dedicata al linguaggio python. Partirai dalle fondamenta, imparando le basi con esempi chiari ed esaustivi. Dopodiché inizierai ad esplorare le strutture dati di python (come liste, set, dizionari, tuple e sequenze) e la programmazione ad oggetti, affrontando classe di oggetto, ereditarietà, getter, setter ed interfacce. Le lezioni saranno sempre corredate da esempi pratici di codice che potrai visionare e scaricare in qualsiasi momento.

La seconda parte sarà di stampo più pratico. Dopo le basi, inizierai un percorso pragmatico che ti porterà a sviluppare due progetti fattivi sullo sviluppo di NFT. Il primo sarà la realizzazione di token non fungibili attraverso algoritmi di arte generativa, sfruttando la libreria pillow; il secondo sarà la realizzazione di NFT in stile cryptopunk partendo dai layer grafici (viso, occhi, capelli e oggestistica), generando avatar pseudo-casuali e implementando diversi livelli di rarità del token finale.

Infine, la terza parte sarà dedicata alla pubblicazione dei NFT generati. Imparerai a conoscere OpenSea, prima piattaforma online di NFT che può vantare il più vasto mercato a livello mondiale e fornito di galleria, store diviso per categorie e un’area di sviluppo all’interno della quale è possibile effettuare il processo di “minting” di un NFT nella blockchain. Il corso, completo di ben 119 lezioni dalla durata complessiva di circa 12 ore e 30, è rivolto a coloro che desiderano imparare a programmare in python con l’obiettivo di sviluppare NFT da mettere in vendita online. Il prezzo del corso è scontato a soli 12,99 euro: l’offerta è disponibile ancora per poche ore.

