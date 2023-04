Come creare un podcast da zero? Scoprilo nel corso specializzato

I podcast sono diventati sempre più popolari negli ultimi anni, poiché offrono ai consumatori la flessibilità di ascoltare contenuti audio su richiesta senza dover seguire un palinsesto predefinito come accade con la radio tradizionale. Ci sono podcast che trattano una vasta gamma di argomenti, tra cui notizie, sport, intrattenimento, educazione, finanza personale, politica, tecnologia e molti altri.

Questa recentemente riscoperta forma di intrattenimento ha riscosso un grande successo, tanto che sempre più persone decidono di immergersi nell’affascinante mondo del podcasting. Ma da dove iniziare? Un corso specializzato, ad esempio, è un buon punto di partenza per chiunque voglia creare il suo primo podcast senza errori. Domestika, in tal senso, offre un’ottima opportunità: un corso per principianti adatto a tutti, che ti insegnerà tutto ciò che serve per creare il tuo podcast professionale da zero sotto la guida esperta di David Mulé – un veterano del settore.

Impara le basi del podcasting, scopri cosa serve per creare un podcast di successo, come modificarlo e come diffonderlo sulle piattaforme principali. Passo dopo passo, acquisirai tutte le competenze e le conoscenze necessarie. La tua opportunità di condividere le tue idee con il mondo ha un costo davvero esiguo: grazie alla promozione attiva, infatti, puoi ottenere uno sconto dell’83% e accedere per sempre a tutti i contenuti del corso, nonché alle risorse messe a disposizione dall’insegnante senza limiti di tempo.

Crea il tuo podcast professionale in 17 lezioni

Vuoi entrare nel mondo del podcasting come un professionista affermato? Il corso “Creazione di un podcast da zero” di David Mulé è la soluzione perfetta per te. Con la sua guida esperta, sarai accompagnato in ogni fase del processo di creazione di un podcast di successo. E non preoccuparti se sei alle prime armi, questo corso è stato progettato per tutti, anche per i principianti.

David Mulé, giornalista e podcaster con anni di esperienza nel campo, ti introdurrà al mondo del podcasting, aiutandoti a prendere le decisioni importanti come il tema del podcast, il format e il pubblico che vuoi raggiungere. Imparerai anche a creare una sceneggiatura che ti permetterà di improvvisare e divertirti allo stesso tempo.

Con i consigli di David, imparerai anche a preparare la tua attrezzatura di registrazione e a insonorizzare il tuo studio, utilizzando al meglio i tuoi strumenti per ottenere il massimo dal tuo podcast. E una volta che il tuo podcast è stato registrato, imparerai a condividerlo con il mondo intero. Infine, David ti insegnerà come raggiungere un nuovo pubblico, come monetizzare il tuo podcast e altri suggerimenti utili per farlo crescere.

Questo corso è adatto sia ai principianti che ai professionisti e ti insegnerà tutto ciò che devi sapere per realizzare un podcast di successo. Non avrai bisogno di strumenti costosi: ti basteranno un computer con un microfono integrato o USB, ma se vuoi alzare il livello, il corso ti consiglierà gli strumenti migliori.

Per soli 9,99 euro, avrai accesso a 17 videolezioni on-demand e 23 risorse aggiuntive, fornite dall’insegnante esperto nel settore del podcasting. Non solo imparerai a creare un podcast professionale, ma anche a scegliere il software di editing giusto per te. L’offerta è a tempo limitato: questa è l’ultima occasione per iniziare il tuo viaggio nel mondo del podcasting.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.