Come creare un sito web, dal design alla programmazione

Secondo Javier Usobiaga Ferrer, noto web designer spagnolo, in tutti noi c'è un designer – a volte incosciente oppure assopito – capace di osservare l'armonia, di vedere se qualcosa funziona o non funziona, anche senza capirne il motivo. A volte questo spirito d'osservazione va soltanto sviluppato e alimentato da nuove competenze per permettergli di risvegliarsi: come? Ad esempio, imparando i principi del web design, un'interfaccia che abbiamo sott'occhio ogni giorno navigando in rete. E per farlo, non c'è nulla di meglio degli insegnamenti di un esperto del settore, come Ferrer. Il web designer ha infatti messo a punto un corso in 27 videolezioni on-demand che ti guideranno fra i due lati della creazione di un sito web: le tecniche di design di base e la costruzione della pagina con linguaggi di programmazione come HTML, CSS e JavaScript. Grazie alla promozione, il corso è in offerta al 70% di sconto.

Design, sviluppo e pubblicazione di un sito web

Le prime lezioni saranno dedicate all'insegnamento dei principi del visual design e di tutti gli elementi che lo compongono. Avrai l'occasione di lavorare su quelli più fondamentali, come ad esempio la tipografia, il colore, la griglia e l'illustrazione. Successivamente potrai dare la tua prima occhiata a un vero e proprio generatore di HTML statico e al suo sistema di modelli: così imparerai l'organizzazione dei file e la creazione delle pagine master. Nell'unità successiva, passerai dal sistema di progettazione finora proposto al codice front-end e imparerai ad aggiungere sempre più elementi di interazione attraverso librerie e funzioni JavaScript.

Il corso è sviluppato in 27 videolezioni on-demand ad accesso illimitato, dalla durata complessiva di circa 3 ore. Cosa significa ad “accesso illimitato”? Potrai, infatti, guardare le lezioni in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo, quante volte vuoi. Il corso è rivolto principalmente a tutte le persone che sono interessate ad apprendere i principi del web design e vorrebbero pubblicare la propria pagina, magari per mostrare un portfolio. È consigliata una conoscenza base di HTML e CSS e avrai bisogno di un computer, un editor codice e un programma di visual design come Sketch, Figma o Adobe XD, sebbene quest'ultimo punto non sia essenziale. Ti ricordiamo dell'offerta in corso, che ti permetterà di acquistare il corso a soli 11,90 euro – risparmiando ben il 70% rispetto al prezzo originale.