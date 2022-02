Come diventare hacker? Sconto 79% sul corso per principianti

Molte persone sognano di diventare hacker anche se hanno conoscenze pressoché nulle a livello di sicurezza informatica.

Grazie a un apposito corso proposto dalla piattaforma Udemy, è finalmente possibile imparare l'arte dell'Ethical Hacking e immergersi in questo fantastico universo.

Il percorso formativo Da 0 ad Hacker per Principianti, permette a chiunque di approfondire questo argomento. Il tutto avviene con minimi riferimenti ai comandi da terminale e codice, affrontando invece strumenti accessibili attraverso Windows/Linux rigorosamente con interfaccia grafica.

Il corso percorre tutte le fasi di un Penetration Test, mostrando passo passo ogni strumento utilizzato in questo contesto. Il tutto avviene attraverso 10 capitoli, per un totale di ben 105 lezioni e 8 ore e mezza di video.

Un'opportunità che, grazie all'allettante sconto proposto da Udemy, è praticamente imperdibile per chiunque abbia una certa curiosità verso questo ambito.

Con il corso Da 0 ad Hacker per Principianti chiunque può comprendere le basi dell'hacking

A rendere particolarmente interessante questo contenuto formativo sono senza ombra di dubbio le figure che si sono occupate della sua realizzazione.

Da una parte vi sono infatti i ragazzi del The Phoenix Group, la più grande community su Facebook di hacking etico in Italia. Si tratta di persone che abbinano all'esperienza sul campo anche il desiderio di condividere con tutti la propria conoscenza.

Ethical Hacker Italiani (EHI) è un altra community molto importante sulla scena italiana, con una presenza molto apprezzata dal pubblico su canali come YouTube, Telegram e Facebook. Si tratta di persone più che preparate nel settore, tanto che hanno già preparato svariati corsi in contesti come reti, sicurezza ed ethical hacking.

Come già accennato, Udemy ha deciso di proporre Da 0 ad Hacker per Principianti a un prezzo ridotto: si parla infatti del 79% di sconto rispetto al prezzo di listino. Ciò significa che, per un tempo limitato, è possibile assicurarsi questo corso per appena 18,99 euro.