Come diventare virali su TikTok: 5 consigli

TikTok è l’ultima frontiera dei social media: una piattaforma pensata per i giovanissimi, dove è possibile trovare qualsiasi contenuto – dalle lezioni di corsivo (uno degli ultimi trend in voga) alle dritte sui viaggi, balletti, canzoni e tutorial di ogni genere e forma. Con oltre un miliardo di utenti registrati in tutto il mondo, è sicuramente l’ideale per pubblicizzare i propri progetti. Tuttavia non è così semplice come sembra e per sfondare è necessario anche conoscerne gli aspetti più “tecnici”. Le content creator Cristina Luengo e Micaela Folgan hanno condiviso al team di Domestika i loro migliori consigli per aiutare gli altri a diffondere la propria arte e diventare virale su TikTok.

TikTok: 5 consigli per diventare virali

Non è necessario apparire – Se pensavi che per diventare famoso su TikTok servisse per forza mostrare il proprio volto, sappi che non è così. Secondo le due content creator, guadagnare popolarità senza farsi vedere è possibile. Poi, man mano che prosegui nel tuo percorso, potrai decidere se mostrarti in video oppure no. Scegli un contenuto che funziona – I formati più amati dal pubblico sono quattro, secondo le tiktoker: i video brevi (in genere non più di 15), le presentazioni originali per mostrare la realizzazione di qualcosa, contenuti didattici brevi e inviti a interagire, con domande, consigli e suggerimenti. Utilizza canzoni popolari – … Ma non sceglierle a caso. La musica è una parte importantissima di TikTok e spesso è proprio dagli audio che nascono trend che tanto vanno di moda tra i giovani. Utilizzarle come sottofondo ai propri video potrebbe rivelarsi una mossa intelligente, che aumenta la possibilità del video di diventare virale. In ogni caso scegli sempre canzoni adatte al video, altrimenti sarà un flop. Trova la tua nicchia – Micaela distingue due tipologie di creator: coloro che si concentrano su un argomento specifico e coloro che invece sono alla pari di personaggi pubblici, come l’italiano Khaby Lame, i cui contenuti saranno sempre accettati dalla loro community. Capire qual è il tuo punto di forza o in quale settore promuovere il tuo materiale è la chiave vincente per indirizzare al meglio le energie e farle fruttare. Tieni conto di cosa ottiene più “like” – Ok alla creatività e all’originalità, ma un buon content creator deve conoscere quali sono gli argomenti che più piacciono al pubblico. Tra i più gettonati troviamo animali, personaggi di cartoni animati, celebrità, gli stessi follower – che amano sentirsi parte dei video – e tutti gli ultimi trend.

