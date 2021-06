Come è nato il formato MPEG? Biografia di un algoritmo

Quante volte hai letto biografie di grandi imprenditori, grandi sportivi, grandi intellettuali o grandi politici? Ma quante volte hai letto la storia di un grande algoritmo? Ora hai la possibilità di iniziare anche questo nuovo filone grazie al libro pubblicato direttamente dall'autore dell'algoritmo stesso: “Even the stars die: The history of MPEG and how it made digital media happen” è il libro scritto da Leonardo Chiariglione e disponibile QUI in formato Kindle (8,24 euro).

La storia dell'MPEG, di Leonardo Chiariglione

La storia del formato MPEG (Moving Picture Experts Group), per anni dominatore assoluto del mondo dei media video, raccontata da chi ha inventato non solo la compressione MPEG, ma anche il corrispettivo audio: l'MP3.

Il libro (in lingua inglese) è diviso in sei capitoli:

il mondo prima dell'MPEG la genesi dell'MPEG analisi di alcune aree nelle quali l'MPEG ha operato alcune delle caratteristiche del formato l'epifania dell'MPEG il futuro: MPAI

225 pagine che raccontano non soltanto una grande intuizione, ma anche l'impatto che è riuscita ad avere sul mondo dei media. Ed è nato tutto dalla mente di Leonardo Chiariglione, un italiano di formazione italiana, figlio del Politecnico di Torino ed a lungo protagonista della ricerca nel mondo CSELT. Un libro che, ai giusti occhi, diventa una storia di grande ispirazione e che consegna ai posteri le vicissitudini di un algoritmo di compressione che ha scritto la storia dei video in digitale.