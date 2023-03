Come eliminare i limiti delle VPN gratis con AtlasVPN

A disposizione degli utenti ci sono diverse VPN gratis. Si tratta, però, di servizi che presentano diverse limitazioni, sia in termini di velocità di connessione che di privacy e sicurezza. Per gli utenti alla ricerca di un servizio di questo tipo è necessario, quindi, trovare il giusto equilibro tra qualità e costi, in modo da poter accedere ad Internet nel rispetto della privacy e senza dover fare i conti con limiti di vario.

In generale, quindi, è meglio puntare su VPN “quasi gratis”, andando a sfruttare le offerte giuste per accedere ad un servizio completo, sicuro e senza alcuna limitazione. Un esempio di tale servizio è rappresentato da AtlasVPN. Scegliendo l’offerta in corso, infatti, è possibile attivare AtlasVPN, una delle migliori VPN sul mercato, con una spesa di appena 1,61 euro al mese e uno sconto dell’83% rispetto al prezzo standard.

Per accedere all’offerta è sufficiente scegliere il Piano VPN 2 Anni con 3 mesi gratis aggiuntivi. Questo piano prevede un costo complessivo di 43 euro garantendo l’accesso alla VPN per ben 27 mesi. Per sfruttare l’offerta è disponibile il link qui di sotto.

La migliore alternativa ad una VPN gratis è AtlasVPN

AtlasVPN risolve tutte le criticità delle VPN gratis. Il servizio, infatti, garantisce la massima sicurezza con una privacy al top grazie alla crittografia dei dati di connessione e ad una politica no log. Da notare anche la possibilità di accedere ad Internet tramite la VPN senza limitazioni sul traffico dati e sulla velocità di connessione, per un utilizzo davvero completo del servizio.

Rispetto ad una VPN gratis, inoltre, AtlasVPN garantisce un network di server molto più completo e radicato in tutto il mondo. Con oltre 700 server, infatti, AtlasVPN consente di aggirare facilmente i blocchi geografici, garantendo la possibilità di accesso a qualsiasi servizio web (rendendo inefficaci i limiti applicati da diverse piattaforme di streaming ad esempio). Da notare, inoltre, che AtlasVPN prevede la possibilità di utilizzo multi-piattaforma e multi dispositivo, con accesso alla VPN da un numero illimitato di dispositivi.

Per accedere all’offerta di AtlasVPN con un costo di 1,61 euro al mese è possibile sfruttare il link qui di sotto.

L’offerta di AtlasVPN prevede l’attivazione del piano biennale con 3 mesi gratis aggiuntivi. Da notare che per i nuovi utenti è disponibile un periodo di 30 giorni in cui esercitare la garanzia di rimborso e ricevere indietro quanto speso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.