Come fare brainstorming con il tool AI di Notion

Se stai lavorando ad un nuovo progetto, come può essere ad esempio una campagna di marketing o una guida approfondita da pubblicare sul web, il tool AI della piattaforma Notion può aiutarti a fare brainstorming, o meglio a velocizzare la fase di brainstorming.

Notion è un’innovativa piattaforma che offre in una singola interfaccia una serie di strumenti utili in particolare per freelance e team aziendali, al fine di rendere più efficiente le loro attività di tutti i giorni. Uno dei suoi fiori all’occhiello è proprio Notion AI, il tool basato sull’intelligenza artificiale che potenzia ulteriormente la produttività.

Puoi usare Notion gratis iscrivendoti con l’account Free. Se vuoi sfruttare poi lo strumento basato sull’intelligenza artificiale, è sufficiente aggiungere 7,50 euro. Tutti i dettagli sui prezzi dei vari piani disponibili sono consultabili sul sito ufficiale della piattaforma Notion.

Fare brainstorming con Notion AI

Ipotizziamo ad esempio di essere un travel designer che ha la necessità di pianificare una proposta di itinerario personalizzata per un viaggio di nozze. Sfruttando Notion AI, Andrea (nome di fantasia) può generare in pochi secondi un elenco di idee creative di esperienze romantiche da proporre ai giovani sposi, tra cui tour esclusivi e cene private in spiaggia.

Sempre servendosi del tool di intelligenza artificiale della piattaforma online Notion, il nostro travel designer è in grado di realizzare una bozza di testo con cui descrive nei minimi dettagli ogni tipo di esperienza, risparmiando così tempo prezioso nella preparazione del testo.

Alla luce di tutto questo, Notion si presenta come uno strumento di aiuto per tutti i professionisti e i team aziendali che hanno bisogno di velocizzare la fase di brainstorming (così come quella di scrittura), senza per questo però perdere di vista la creatività.

Maggiori informazioni sulle funzionalità integrate nella piattaforma sono consultabili su questa pagina dedicata del sito ufficiale Notion.