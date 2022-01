Come imparare una nuova lingua viaggiando virtualmente

Imparare una nuova lingua sfruttando la realtà aumentata è possibile? Mondly c'è riuscita ed è stata infatti la prima app per l'apprendimento delle lingue al mondo a introdurre la tecnologia VR nel proprio modus operandi. Premiata come “App of the Year” da Facebook e come “Best of 2019” dall'Apple App Store, Mondly è un'app leader nell'insegnamento delle lingue – ben 41 quelle disponibili – con oltre 90 milioni di utenti in tutto il mondo. Ma come funziona l'apprendimento tramite VR? Prima di scendere nei dettagli, ti segnaliamo che il piano a vita è in offerta a 89,99 euro anziché 1999,99, ovvero un risparmio del 95%!

Mondly VR: come funziona?

Mondy VR è l'estensione virtuale di Mondly che ti consente di perfezionare al meglio le tue abilità orali in una o più lingue. L'immediatezza è la chiave: avrai infatti feedback istantanei sulla pronuncia e suggerimenti mirati per arricchire il tuo vocabolario, il tutto incorniciato da un'esperienza VR senza precedenti. Il funzionamento è semplice e potrai prendere parte a dialoghi realistici ispirati a situazioni reali. Ad esempio potrai fare amicizia su un treno verso Berlino, ordinare la mangiare in un ristorante spagnolo oppure fare il check-in in un hotel di lusso a Parigi. Senza muoverti da casa.

Come abbiamo già anticipato, le lingue disponibili sono oltre 30, da quelle classiche come l'inglese, lo spagnolo o il tedesco fino a quelle più complesse, come il giapponese, il russo e il cinese. Ovviamente l'esperienza Mondly non ruota soltanto attorno alla realtà aumentata: ciò che la contraddistingue dalla concorrenza è l'utilizzo di strategie e tecnologie di apprendimento avanzate che consentono di imparare nuove lingue in modo assolutamente rapido ed efficace. L'applicazione applica un sistema unico nel suo genere, che utilizza intervalli di ripetizione durante gli insegnamenti: il risultato è straordinario e ti permette di consolidare quanto appreso ancora più rapidamente.

L'abbonamento Premium, in offerta a 89,99 euro grazie alle promozioni dedicate al nuovo anno, comprende 250 lezioni suddivise per argomento, 36 Vocabulary Builders (ovvero liste con le parole più utilizzate di ciascuna lingua), 41 conversazioni reali e simulate e 2000 lezioni giornaliere.