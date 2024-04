Come le VPN ti proteggono dal tracciamento online

Una VPN è oggi uno strumento sempre più importante per accedere a Internet in sicurezza, andando ad evitare il tracciamento della propria attività online, proteggendo così la propria privacy.

Ricorrendo a un servizio VPN, infatti, il traffico dati (in download e in upload) viene protetto dalla crittografia, con sistemi sempre più avanzati ed efficaci per evitare che le informazioni trasmesse e ricevute dall’utente siano tracciate da terzi.

Da notare, inoltre, che le migliori VPN adottano anche una politica no log e, quindi, non registrano i dati dell’utente, contribuendo a rendere la connessione davvero privata.

I servizi più avanzati, inoltre, sono in grado di bloccare i banner pubblicitari e di rilevare e bloccare malware e altri software dannosi durante l’uso della VPN da parte dell’utente.

La VPN da utilizzare per proteggersi dal tracciamento online è NordVPN, ora disponibile al prezzo scontato di 3,69 euro al mese, puntando sull’abbonamento biennale con 3 mesi extra. Per accedere all’offerta basta collegarsi al sito ufficiale di NordVPN.

Come fa NordVPN a proteggere dal tracciamento online

Con NordVPN è possibile proteggersi dal tracciamento online grazie:

alla crittografia del traffico dati

a una politica no log che azzera il tracciamento

Puntando sul piano Completo di NordVPN, che costa appena 2 euro in più al mese, è possibile sfruttare servizi aggiuntivi come il blocco dei tracker e dei banner pubblicitari (che possono tracciare indirettamente l’attività dell’tente) e il sistema anti-malware oltre a 1 TB in cloud, con la protezione della crittografia.

NordVPN è disponibile al prezzo scontato di 3,69 euro al mese mentre il piano Completo costa 2 euro in più al mese. Entrambe le offerte riguardano il piano biennale con 3 mesi extra e la fatturazione anticipata (con possibilità di pagare in 3 rate con PayPal).

Per accedere alle offerte basta premere sul box qui di sotto.