Come mettere in sicurezza il PC: antivirus e VPN di Norton in offerta da 19,99 euro

Per proteggere il PC e poter accedere ad Internet in sicurezza e nel rispetto della privacy è necessario poter contare sul software giusto: grazie a Norton è possibile accedere ad un antivirus completo, per la protezione in tempo reale dalle minacce del web, e ad una VPN, in grado di eliminare il tracciamento e poter utilizzare il web in modo davvero anonimo.

In questo momento, tutte le suite di sicurezza di Norton sono disponibili in offerta, con sconti fino al 65%, per poter proteggere il PC (oltre che smartphone e tablet). Per gli utenti c’è la possibilità di scegliere tra quattro diversi pacchetti da attivare. Basta collegarsi al sito ufficiale di Norton e scegliere il piano giusto a partire da 19,99 euro per un anno.

Proteggere il PC è più semplice con Norton e i suoi software per accedere ad Internet in sicurezza

Norton mette a disposizione quattro diversi pacchetti per accedere ad Internet in sicurezza dal proprio PC. Le offerte sono:

Norton AntiVirus Plus a 19,99 euro invece di 34,99 euro ; include l’antivirus per un dispositivo tra PC, Mac, tablet e smartphone con protezione da virus, malware, ransomware e varie forme di hackeraggio

; include l’antivirus per un dispositivo tra PC, Mac, tablet e smartphone con protezione da virus, malware, ransomware e varie forme di hackeraggio Norton 360 Standard a 29,99 euro invece di 74,99 euro ; aggiunge al piano precedente la VPN

; aggiunge al piano precedente la VPN Norton 360 Deluxe a 34,99 euro invece di 99,99 euro ; estende la protezione a 5 dispositivi, confermando i bonus del piano Stanard e aggiungendo la funzione Dark Web Monitoring e i tool Protezione minori

; estende la protezione a 5 dispositivi, confermando i bonus del piano Stanard e aggiungendo la funzione Dark Web Monitoring e i tool Protezione minori Norton 360 Premium a 44,99 euro invece di 109,99 euro; estende i vantaggi del piano Deluxe a 10 dispositivi

Tutti i piani proposti in sconto sono disponibili come abbonamento annuale, senza alcun obbligo di rinnovo. In base alle proprie esigenze, quindi, è possibile scegliere il pacchetto di software proposto da Norton. Per accedere alle offerte è possibile seguire il link seguente:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.