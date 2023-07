Come ottenere 6€ da Amazon in vista del Prime Day

Ancora poche ore e prenderà il via l’evento Prime Day in scena poi nelle giornate di martedì 11 e mercoledì 12 luglio con migliaia di offerte in tutto l’e-commerce. Per l’occasione, Amazon ha deciso di regalare un buono sconto da 6 euro a coloro che effettuano una ricarica del saldo legato al proprio account dal valore di almeno 40 euro. Il bonus potrà potrà poi essere speso con tutta calma fino al 13 ottobre.

Prime Day: Amazon regala un buono sconto da 6 euro

Per capire se si è in possesso dei requisiti necessari ad approfittarne non bisogna far altro che visitare la pagina dedicata all’iniziativa. Lì sono elencate le regole: c’è tempo per approfittarne fino al 12 luglio.

Come anticipato, tutto ciò che bisogna fare per ottenere il buono sconto da 6 euro è effettuare una ricarica da almeno 40 euro. Queste le limitazioni da rispettare.

Promozione valida dalle 10.00 del 4 luglio 2023 alle 23.59 del 12 luglio 2023;

per beneficiare della promozione è necessario cliccare sul pulsante “Clicca qui per applicare la promozione” prima di procedere con la ricarica;

non possono beneficiare della promozione i clienti che hanno effettuato una ricarica negli ultimi 36 mesi.

Attenzione: come si legge nella pagina dedicata, la promozione riservata ai primi 7.862 clienti iscritti ad Amazon Prime, che non hanno effettuato una ricarica negli ultimi 36 mesi. In altre parole, il consiglio per gli interessati è quello di non perdere tempo è fino a esaurimento scorte.

Vale infine la pena sottolineare che l’evento Prime Day al via domani (martedì 11 e mercoledì 12 luglio) sarà ad accesso riservato, in esclusiva per gli abbonati Prime. Gli altri hanno la possibilità di iniziare subito il mese di prova e partecipare, beneficiando così di tutti i vantaggi della sottoscrizione, senza alcuna spesa.

