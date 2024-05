Scopri come ottenere 6 mesi di Apple Music gratis

Oltre 100 milioni di canzoni ti aspettano in streaming su Apple Music: scopri come ottenere 6 mesi gratis per l’accesso alla piattaforma senza limitazioni e con pieno supporto a tutte le funzionalità. È un’offerta speciale proposta dalla mela morsicata.

6 mesi di streaming gratis su Apple Music

È possibile accedere alla promozione con l’acquisto di un dispositivo, scegliendo tra quelli idonei delle linee iPhone, AirPods, HomePod e Beats (Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro, Solo Pro, Fit Pro, Studio Buds + e Studio Pro). Per quanto riguarda gli auricolari wireless, sono eleggibili quelli di seconda e di terza generazione, oltre alle cuffie Max. Trovi altre informazioni alla pagina dedicata.

Ecco quali sono i passaggi da seguire per ottenere 6 mesi di Apple music gratis.

Assicurati che il tuo iPhone o iPad sia aggiornato all’ultima versione di iOS o iPadOS; connetti il tuo dispositivo audio idoneo al tuo iPhone o iPad; apri l’app Apple Music sul tuo iPhone o iPad e accedi con il tuo ID Apple (se l’offerta non compare immediatamente, la troverai nella sezione Home); tocca “Ottieni 6 mesi gratis” ed è fatta.

Con l’acquisto di un nuovo iPhone, la procedura è leggermente diversa.

Accendi il tuo nuovo iPhone ed effettua l’accesso con il tuo ID Apple; assicurati che il tuo iPhone sia aggiornato all’ultima versione di iOS; apri l’app Apple Music; l’offerta dovrebbe comparire immediatamente dopo il lancio dell’app (in caso contrario la troverai nella sezione Home); infine, tocca “Ottieni 6 mesi gratis”.

Tra i punti di forza di Apple Music ci sono il supporto all’audio spaziale, oltre 30.000 playlist curate, la funzionalità Canta per seguire i testi in tempo reale, il supporto ai download per l’ascolto offline e la totale assenza di qualsiasi interruzione pubblicitaria.