Come proteggere i tuoi dati online: la guida alla sicurezza informatica

L’evoluzione del settore tecnologia porta con sé gioie e dolori. Se da un lato oggi è possibile fare praticamente tutto con un computer o con uno smartphone, dall’altro i rischi in termini di sicurezza informatica sono cresciuti in maniera esponenziale.

Prima infatti la preoccupazione maggiore era la posta elettronica. Poi sono arrivati gli smartphone, che hanno contribuito a trasferire la vita di milioni e milioni di persone online.

A essere maggiormente in pericolo sono i dati personali degli utenti. Un eventuale loro furto da parte di alcuni malintenzionati potrebbe avere conseguenze nefaste.

Ecco perché è importante proteggere i propri dati online nel miglior modo possibile. Al di là di alcune buone norme da seguire giorno per giorno, il consiglio è di affidarsi a una suite completa per la sicurezza di computer, tablet e telefono. Come quella che propone Kaspersky, azienda leader nel settore della sicurezza informatica a livello internazionale.

Usare una VPN

La navigazione web espone gli utenti a molti più pericoli di quanto non si possa pensare. Rischi che aumentano a dismisura quando si è in vacanza e ci si collega alle reti Wi-Fi pubbliche, autentiche miniere d’oro per gli hacker, che attraverso attacchi Man-in-the-Middle (MTM) mirati possono rubare con una semplicità disarmante i dati personali di chiunque.

Per mettere al sicuro i propri dati la soluzione ideale è affidarsi a un programma di sicurezza informatico in grado di coprire più dispositivi e che offra il servizio VPN. Una rete virtuale privata consente di creare le condizioni indispensabili per navigare in Internet in tutta sicurezza mettendo in salvo i propri dati.

Il piano Premium di Kaspersky integra anche una VPN veloce e illimitata, che consente agli utenti di navigare in Internet in modo anonimo e di accedere ai propri contenuti preferiti in totale sicurezza.

Crittografare i dati

Una maggiore protezione dei dati personali passa anche dalla crittografia. Grazie a essa, le informazioni sensibili presenti su PC, smartphone e tablet vengono cifrate, cioè nascoste agli occhi di hacker e malintenzionati.

A questo proposito, ecco alcune azioni che dovrebbero rientrare nella routine quotidiana di ogni persona:

accedere ai siti che utilizzano il protocollo HTTPS , molto più sicuro di HTTP

, molto più sicuro di HTTP preferire le app che cifrano messaggi e conversazioni, come Skype , Telegram e WhatsApp

, e navigare sul web usando un browser anonimo e cifrato come Tor

Usare un password manager

Per ridurre al minimo il rischio di subire attacchi cybercriminali, il consiglio è di scegliere per ogni account password complesse e diverse tra loro. Se, come è normale che sia, si hanno numerosi account da gestire, non è semplice utilizzare e soprattutto ricordarsi le parole di accesso impiegate al momento della registrazione.

Come ovviare a questo problema? La soluzione migliore è affidarsi a un password manager, un programma che consente di archiviare in modo sicuro e crittografato username e password.

Il piano Kaspersky Premium è disponibile con uno sconto fino al 50% per gli utenti di Punto Informatico fino a gennaio 2024 e include un eccellente password manager. Grazie a esso è possibile archiviare e sincronizzare password, dati di carte di credito e documenti su qualsiasi tipo di dispositivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.