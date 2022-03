Come proteggersi dagli attacchi informatici con una VPN

Con il conflitto tra Russia e Ucraina che si inasprisce sempre più, aumentano anche gli attacchi informatici. In questo contesto, i governi occidentali hanno raccomandato ai propri cittadini di prepararsi ad eventuali ripercussioni anche per quanto concerne servizi e infrastrutture. Dal fronte russo infatti, la risposta alle sanzioni e ad altre misure simili può facilmente concretizzarsi in una serie più o meno organizzata di attacchi.

Rispetto al passato però, difendere siti istituzionali e semplici cittadini potrebbe risultare molto più difficile. Non si parla infatti di un nuovo malware predefinito, ma di una serie di potenziali minacce difficili da individuare a priori.

In tal senso, i governi occidentali hanno dato delle indicazioni a chi utilizza quotidianamente la rete per ridurre al minimo i rischi. Per esempio, mantenere il software aggiornato, adottare una VPN affidabile e fare backup frequenti dei dati su computer, sono ottime abitudini.

Attacchi informatici e VPN: protezione e prudenza sono la chiave per la sicurezza

Le VPN, nello specifico, sono una delle soluzioni più efficaci e più facili da adottare per evitare problemi a livello di sicurezza.

Una Virtual Private Network infatti, agisce in diversi modi per contrastare i pericoli online. Attraverso sistemi di sicurezza (come la crittografia) agisce criptando i dati inviati e ricevuti al provider attraverso una sorta di “scudo” che protegge le informazioni.

Non solo: utilizzando un indirizzo IP diverso dal proprio, scegliendo tra i tanti offerti dai singoli servizi, è possibile limitare fortemente tracciamenti e altre forme di abuso che possono coinvolgere hacker o enti governativi sgraditi.

