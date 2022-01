Come proteggerti dagli stalkerware, le app che ti spiano

Tra i tanti pericoli e virus presenti sul Web, si sta diffondendo sempre più una tipologia di programmi definiti come stalkerware.

Secondo alcune statistiche divulgate da Norton infatti, il numero di dispositivi sono in costante aumento. Il noto antivirus infatti, ha registrato un aumento di casi attraverso le scansioni pari al 63% tra settembre 2020 e maggio 2021.

Ma di cosa si tratta? Questi software, una volta installati su un dispositivo mobile, permettono di visualizzare messaggi, foto, file e posizione tramite geolocalizzazione. Non solo: alcuni di essi sono anche in grado di intercettare conversazioni nelle vicinanze dello smartphone.

Nonostante gli Stati Uniti si siano già mossi a riguardo con dei ban delle applicazioni incriminate, ciò non è sicuramente sufficiente ad arginare questo fenomeno. Com'è possibile capire quando si è vittima di uno stalkerware?

Se le batterie del telefono si scaricano molto rapidamente e se il proprio partner conosce sempre e comunque dove ci si trova, vi sono possibilità che un software di questo tipo sia presente sul proprio smartphone. Ovviamente, un ottimo antivirus, permette di evitare questo tipo di problemi.

Un buon antivirus per evitare stalkerware e problemi simili

I già citati specialisti di Norton hanno un nome ben noto nel settore della sicurezza informatica. Gli strumenti proposti ai propri clienti, sono efficaci con un gran numero di pericoli del Web: dai virus ai malware, dai ransomware fino agli stalkerware.

Nello specifico, il pacchetto Norton AntiVirus Plus include una serie di programmi altamente efficaci per quanto riguarda il contrasto di qualunque minaccia informatica.

Gli strumenti in questione sono particolarmente efficaci in quanto, grazie a un sistema di intelligenza artificiale, sono in grado di individuare comportamenti anomali di un dispositivo, individuando potenziali virus non ancora scoperti.

Per chi si sente potenzialmente più minacciato rispetto alla norma, Norton 360 Deluxe permette di dormire sonni tranquilli. Al classico antivirus, questo pacchetto aggiunge una VPN, un password manager e un firewall.

Gli utenti ancora più esigenti possono invece optare per Norton 360 with LifeLock Select che, rispetto alle precedenti sottoscrizioni, aggiunge ai suddetti software anche particolari sistemi di controllo identità.

Attualmente, tutte le sottoscrizioni sono soggette a sconti che le rendono ancora più appetibili. Norton AntiVirus Plus può godere di uno sconto del 66%: è possibile dunque ottenere un anno di protezione per appena 19,99 dollari.

Discorso simile per Norton 360 Deluxe che, con lo sconto del 61%, costa solamente 39,99 dollari all'anno. Infine, Norton 360 with LifeLock Select giova di uno sconto del 33%: rispetto al costo di listino (349,99 dollari annui) questo è disponibile per 299,88 dollari.