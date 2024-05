Come provare gratis Apple Music per 1 mese

Apple Music, il celebre servizio di streaming musicale della mela morsicata, offre la possibilità di provare gratuitamente la sua vasta libreria musicale per un intero mese. Hai 30 giorni per immergerti nel mondo della musica senza alcun costo. Ti basta semplicemente iscriverti.

Apple Music: provalo gratis

Come detto, basta iscriversi e creare un account Apple Music utilizzando il tuo dispositivo preferito, che sia un iPhone, un iPad, un Mac o un PC. Una volta effettuata l’iscrizione, avrai accesso illimitato a oltre 100 milioni di brani, playlist curate, esclusivi contenuti originali e tanto altro ancora.

Con Apple Music avrai accesso a una vastissima selezione musicale che spazia da tutti i generi e artisti più famosi del momento ai classici intramontabili. Potrai creare playlist personalizzate, ascoltare album completi e scoprire nuove tracce grazie ai suggerimenti intelligenti e alle playlist curate dalla redazione.

Inoltre, potrai scaricare i tuoi brani preferiti per ascoltarli offline quando sei in movimento, godere dei testi che si sincronizzano con le canzoni e persino ascoltare musica in formato audio lossless per un’esperienza sonora superiore.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile opportunità di esplorare il vasto mondo della musica con Apple Music. Iscriviti oggi stesso e inizia il tuo viaggio musicale gratuito per un mese intero, poi decidi cosa fare.