 Come realizzare tuo sito e-commerce a partire da 1€ al mese
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Come realizzare tuo sito e-commerce a partire da 1€ al mese

Oggi puoi realizzare il tuo sito e-commerce personalizzato in pochissimi minuti a partire da 1€ al mese: scopri come farlo senza fatica.
Come realizzare tuo sito e-commerce a partire da 1€ al mese
Informatica Cloud & Hosting
Oggi puoi realizzare il tuo sito e-commerce personalizzato in pochissimi minuti a partire da 1€ al mese: scopri come farlo senza fatica.
Canva
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Oggi tutti possono realizzare un sito e-commerce di successo non solo in modo facile e veloce, ma anche economico. Cosa stai aspettando? Scegli un pacchetto IONOS a partire da solo 1 euro al mese. Si tratta di un’offerta unica e irripetibile che devi assolutamente ottenere prima che finisca. Niente scherzi, costi nascosti o altro che non sia chiaro e trasparente. Qui trovi proprio tutto quello di cui hai bisogno.

Scegli IONOS da 1€

Ogni pacchetto ti assicura tutte le funzionalità necessarie per portare online il tuo negozio personalizzato. Infatti, potrai generarlo con l’intelligenza artificiale in pochi semplici passi o selezionando tra centinaia di template già pronti. Inoltre, puoi integrare differenti metodi di pagamento per i tuoi futuri clienti e una gestione degli ordini e delle spedizioni facile e intuitiva.

Infine, forse una delle funzionalità più importanti quando realizzi il tuo sito e-commerce, marketingRadar, un’integrazione in grado di monitorare la concorrenza, per essere sempre un passo avanti a tutti, e gestire le vendite anche attraverso i social network, un’ulteriore vetrina importante sempre più utilizzata dalle nuove generazioni di acquirenti.

Pacchetti IONOS per realizzare il tuo sito e-commerce

IONOS offre pacchetti per tutte le esigenze in grado di garantirti una realizzazione facile e veloce del tuo sito e-commerce, oltre a funzionalità all’avanguardia per la gestione e il mantenimento del negozio online stesso.

Scegli IONOS PLUS a solo 1 euro al mese. Si tratta del pacchetto più popolare ideale per creare un negozio online personalizzato, per chi è all’inizio, ma non vuole rinunciare a nulla.

Ottieni IONOS PLUS
  • 5.000 articoli e prodotti digitali fino a 1 GB ciascuno
  • Dominio incluso il 1° anno
  • Casella e-mail con 12 GB

Scegli IONOS PRO a solo 32 euro al mese. Si tratta del pacchetto perfetto per creare un negozio online con funzioni aggiuntive e strumenti SEO integrati.

Ottieni IONOS PRO
  • 10.000 articoli e prodotti digitali fino a 1 GB ciascuno
  • Dominio incluso il 1° anno
  • Casella e-mail con 50 GB e sincronizzazione automatica su tutti i dispositivi

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 14 ott 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Facebook lancia Your Algorithm e fa scegliere cosa vedere

Facebook lancia Your Algorithm e fa scegliere cosa vedere
Windows 11 KB5127648: novità per Esplora file e tasto Copilot

Windows 11 KB5127648: novità per Esplora file e tasto Copilot
Windows 11 24H2, termina il supporto: è ora di aggiornare il PC

Windows 11 24H2, termina il supporto: è ora di aggiornare il PC
ArtCraft, la suite gratis che sfida Adobe e Microsoft

ArtCraft, la suite gratis che sfida Adobe e Microsoft
Facebook lancia Your Algorithm e fa scegliere cosa vedere

Facebook lancia Your Algorithm e fa scegliere cosa vedere
Windows 11 KB5127648: novità per Esplora file e tasto Copilot

Windows 11 KB5127648: novità per Esplora file e tasto Copilot
Windows 11 24H2, termina il supporto: è ora di aggiornare il PC

Windows 11 24H2, termina il supporto: è ora di aggiornare il PC
ArtCraft, la suite gratis che sfida Adobe e Microsoft

ArtCraft, la suite gratis che sfida Adobe e Microsoft
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
14 ott 2026
Link copiato negli appunti