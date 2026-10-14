Come realizzare tuo sito e-commerce a partire da 1€ al mese

Oggi tutti possono realizzare un sito e-commerce di successo non solo in modo facile e veloce, ma anche economico. Cosa stai aspettando? Scegli un pacchetto IONOS a partire da solo 1 euro al mese. Si tratta di un’offerta unica e irripetibile che devi assolutamente ottenere prima che finisca. Niente scherzi, costi nascosti o altro che non sia chiaro e trasparente. Qui trovi proprio tutto quello di cui hai bisogno.

Ogni pacchetto ti assicura tutte le funzionalità necessarie per portare online il tuo negozio personalizzato. Infatti, potrai generarlo con l’intelligenza artificiale in pochi semplici passi o selezionando tra centinaia di template già pronti. Inoltre, puoi integrare differenti metodi di pagamento per i tuoi futuri clienti e una gestione degli ordini e delle spedizioni facile e intuitiva.

Infine, forse una delle funzionalità più importanti quando realizzi il tuo sito e-commerce, marketingRadar, un’integrazione in grado di monitorare la concorrenza, per essere sempre un passo avanti a tutti, e gestire le vendite anche attraverso i social network, un’ulteriore vetrina importante sempre più utilizzata dalle nuove generazioni di acquirenti.

Pacchetti IONOS per realizzare il tuo sito e-commerce

IONOS offre pacchetti per tutte le esigenze in grado di garantirti una realizzazione facile e veloce del tuo sito e-commerce, oltre a funzionalità all’avanguardia per la gestione e il mantenimento del negozio online stesso.

Scegli IONOS PLUS a solo 1 euro al mese. Si tratta del pacchetto più popolare ideale per creare un negozio online personalizzato, per chi è all’inizio, ma non vuole rinunciare a nulla.

5.000 articoli e prodotti digitali fino a 1 GB ciascuno

Dominio incluso il 1° anno

Casella e-mail con 12 GB

Scegli IONOS PRO a solo 32 euro al mese. Si tratta del pacchetto perfetto per creare un negozio online con funzioni aggiuntive e strumenti SEO integrati.

10.000 articoli e prodotti digitali fino a 1 GB ciascuno

Dominio incluso il 1° anno

Casella e-mail con 50 GB e sincronizzazione automatica su tutti i dispositivi