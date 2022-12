Coloro che vogliono maggiori informazioni su come richiedere una carta di credito Banca Sella, sono capitati nel posto giusto.

Perché proprio la carta di questo istituto di credito? Il motivo è semplice: Banca Sella rappresenta il volto inusuale nel panorama italiano, in quanto è una delle realtà maggiormente in primo piano nell’ambito tecnologico.

Con tanti sportelli dislocati ovunque, Banca Sella rende ancora più agevole il rapporto con i propri clienti, grazie soprattutto all’immediatezza del rapporto.

Parlando esplicitamente di carta di credito, un punto di forza sono i filtri di sicurezza, i quali rendono molto più trasparente l’accesso alla movimentazione e più sicura l’operatività da remoto.

Il circuito VISA, poi, è garanzia di sicurezza e di diffuso utilizzo ovunque sia in Italia che all’estero, facendo anche affidamento ai numerosi sportelli ATM che vi aderiscono.

Carta di credito Banca Sella: vantaggi, costi e come richiederla

La carta di credito Banca Sella aiuta a ridurre il ricorso al denaro contante, poiché con la carta si possono effettuare pagamenti in qualsiasi negozio fisico.

Il vantaggio più importante è senza dubbio la possibilità di ricorrere al denaro senza averlo effettivamente a disposizione, scegliendo il rimborso revolving, ossia rateizzando quanto speso.

L’enorme sicurezza online è un altro vantaggio di questa carta. Tutti gli acquisti sugli e-commerce contemplato il sistema 3D-Secure, le notifiche push e la messaggistica informativa.

Per quanto riguarda i costi, il canone annuo è di 41 euro. Non vengono contemplati oneri aggiuntivi per trasformare la carta dalla modalità a saldo e rateale.

L’interesse per la modalità revolving è del 14,31%, con il TAEG massimo che arriva fino al 16,45% su un massimale di 1.300 euro.

Per richiedere la carta di credito basta accedere in questa pagina e aprire il conto Premium Sella. Sarà, però, necessario attendere che la banca accerti il merito creditizio.

Se l’esito è positivo, la carta di credito verrà inviata all’indirizzo inserito durante l’apertura del conto. Il titolare del conto dovrà poi attivarla.

