Come scegliere la migliore VPN a Natale: l'offerta di Surfshark è quella giusta

Il periodo di Natale è quello giusto per attivare una nuova VPN, grazie alle tante offerte proposte dai migliori servizi sul mercato. Qual è, però, l’offerta giusta su cui puntare in questo momento? Le opzioni, come detto, sono numerose e vanno analizzate con attenzione per valutarne la convenienza.

Con la nuova offerta di Surfshark si va sul sicuro. Il servizio VPN, vero e proprio punto di riferimento del settore, viene proposto al prezzo scontato dell’84%. Si tratta di una promozione a tempo limitato, valida per il periodo natalizio e riservata al piano biennale che include 2 mesi gratis aggiuntivi.

Grazie all’offerta in questione, è possibile accedere a Surfshark con una spesa complessiva di circa 53 euro. Si tratta, quindi, di un costo effettivo di 2,05 euro al mese per 26 mesi di accesso completo e senza limitazioni al servizio. L’offerta in questione, con Garanzia di rimborso entro 30 giorni, è disponibile tramite il sito Surfshark.

Quali sono le caratteristiche di Surfshark e perché è la migliore VPN di Natale

Surfshark ha tutto quello che serve per diventare il riferimento di chi ha bisogno di una VPN completa e senza limitazioni per proteggere la propria connessione e renderla realmente privata. Il servizio può contare su di una rete di oltre 3200 server dislocati in 100 Paesi al mondo che garantiscono una connessione senza limiti di banda.

L’accesso ad Internet tramite Surfshark può avvenire con un numero illimitato di dispositivi, permettendo così a tutta la famiglia di utilizzare al massimo la rete sicura e privata messa a disposizione dalla VPN.

A proteggere la connessione c’è la AES-256-GCM oltre alla possibilità di modificare il proprio indirizzo IP e di sfruttare la funzione Kill Switch che protegge l’anonimato in caso di perdita della connessione VPN. Da notare, inoltre, una rigorosa politica no log che garantisce l’assenza di un tracciamento dei dati di connessione.

Surfshark può contare anche sulla migliore offerta del momento che la rende la VPN giusta da attivare a Natale. Grazie allo sconto dell’84%, infatti, è possibile accedere al piano biennale della VPN, con 2 mesi gratis aggiuntivi, per una spesa di appena 2,05 euro al mese per 26 mesi di utilizzo. Per sfruttare l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.