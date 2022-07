Come scrivere e pubblicare un ebook

++++++++Nel 2020, il tasso di lettori italiani che avevano letto un libro a stampa o in formato ebook oppure audiolibro era pari al 61%: ben il 5,3% in pi rispetto al 2019. Segno che, gli italiani, stanno riscoprendo il piacere della lettura e non disdegnano nemmeno i supporti digitali. Gli ebook, in particolare, sono sempre più diffusi per diversi motivi. Innanzitutto parlmo della comodità di trasporto, ma soprattutto la possibilità più concreta di autopubblicazione rispetto a un libro cartaceo che invece richiede nella maggior parte dei casi l’intervento di un editore. Vorresti pubblicare anche tu il tuo ebook? Prima di iniziare a battere i caratteri sulla tastiera, tieni a mente queste semplici regole per ottenere il massimo dal tuo racconto.

Scrivere un ebook: 6 dettagli da non dimenticare

Strutturare l'inizio del libro: le prime pagine del tuo ebook conterranno le informazioni base: più banalmente, titolo e autore. Presta attenzione anche ai dettagli più "tecnici" come il codice ISBN e le informazioni sul copyright.

Scrivere l'introduzione: è in questo momento che dovrai spiegare ai lettori cosa andranno effettivamente a leggere e quali saranno gli argomenti trattati. Insomma: una sintesi del proprio scritto. Ed è sempre qui che vanno inserite dediche, ringraziamenti o una prefazione scritta dall'autore stesso o altri.

Non dimenticare il sommario: come ben sappiamo, il sommario serve da elenco per capitoli e paragrafi. Negli ebook, l'indice può essere anche interattivo, con link diretti ai capitoli.

Curare la conclusione: proprio come l'inizio, anche questa fase deve essere trattata con cura. A seconda di ciò che vuoi fare del racconto, puoi scrivere un epilogo conclusivo, mentre se si tratta di un saggio non dimenticare il post-fazione. Se invece hai incluso citazioni di altri autori, indispensabile la bibliografia.

Rilettura: dopo aver finito di scrivere il tuo ebook, è molto importante rileggerlo e correggere eventuali errori grammaticali o di battitura, che se presenti potrebbero infastidire i lettori e costare potenziali recensioni negative.

: dopo aver finito di scrivere il tuo ebook, è molto importante rileggerlo e correggere eventuali errori grammaticali o di battitura, che se presenti potrebbero infastidire i lettori e costare potenziali recensioni negative. E la copertina? È vero che non bisogna mai giudicare un libro dalla propria copertina, ma un’immagine che sappia catturare non è sicuramente un male. Anzi: a volte sono proprio copertina e titolo a spingere le persone a comprare i libri, quindi investi moltissimo nel tuo racconto ma altrettanto nella sua “facciata”,

Come scrivere un racconto: la guida

Ora che conosci tutto quello da inserire all’interno di un ebook, è ora di concentrarsi sulla storia. Che tu abbia già un’idea oppure che navighi in alto mare, puoi fare affidamento sul videocorso online di scrittura creativa a cura di Shaun Levin, scrittore e insegnante. Un viaggio in 15 lezioni nel quale imparerai, attraverso una serie di esercizi pratici, ad affinare la tua tecnica di scrittura e realizzare un’opera scritta completa e ispirata a ciò che ti appassiona.

Grazie alla promozione Domestika attiva ancora per poche ore, il corso di scrittura creativa è disponibile con un ottimo sconto del 78%, al prezzo finale di soli 12,90 euro.

Come pubblicare un ebook

Come accennato in precedenza, pubblicare un ebook è molto più semplice rispetto ai volumi cartacei grazie ai numerosi servizi di self publishing disponibili sia in Italia che all’estero. Tra i migliori “nostrani” ti consigliamo “Youcanprint” che offre ISBN gratis e anche la possibilità di pubblicare in cartaceo, “StreetL.ib” per ebook e POD (Publishing on Demand, tradotto in: il publisher si occuperà di tutto, dall’ISBN ai depositi legali per il copyright) con ISBN gratis e “Ilmiolibro”, servizio POD ed ebook ma con il 100% dei guadagni che spetteranno all’autore (esclusi i costi di produzione). L’ISBN, in questo caso, è a pagamento e la distribuzione sarà attraverso circuito “Feltrinelli” e Amazon.

