Come sta la tua auto? Ti bastano 2,99€ per saperlo

È il dispositivo più venduto della categoria e oggi può essere tuo al prezzo stracciato di soli 2,99 euro: è il mini reader Bluetooth per auto del marchio Talifoca. Serve per leggere i codici diagnostici di guasto generici e specifici del produttore del veicolo, mostrandone il significato. Come si legge nella scheda del prodotto, la confezione ne include due, uno blu e uno nero, rispettivamente con supporto ai protocolli OBD-II ed EOBD.

Super offerta sul mini reader Bluetooth per auto

Il prodotto supporto più di 3.000 avvisi differenti. Sarà così possibile risolvere i problemi da soli, controllare il funzionamento delle spie o resettare i dati dei sensori. Le dimensioni sono davvero compatte: 48x25x 32 millimetri. Il manuale è incluso. L’applicazione consigliata, da installare sul telefono, è Car Scanner, in download gratuito nelle versioni per Android e per iOS. Se vuoi conoscere tutti gli altri dettagli, dai uno sguardo alla descrizione completa.

Al prezzo di soli 2,99 euro, grazie al forte sconto applicato in automatico (non serve attivare coupon), il mini reader Bluetooth per auto di Talifoca è un affare e può tornare utile a molti. L’e-commerce propone inoltre un ulteriore -5% a chi ne acquista due pezzi.

Amazon si occupa direttamente della spedizione, assicurando la consegna gratuita a domicilio già entro domani per chi sceglie di effettuare subito l’ordine. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile l’offerta. Questa una delle recensioni positive scritte da chi l’ha provato: Entrambi i dispositivi hanno funzionato perfettamente, quello blu ha anche delle luci di stato, li ho provati entrambi sulla mia Opel Meriva del 2008 con app Android Car Scanner ELM OBD2, tutto ha funzionato perfettamente, dalla lettura in tempo reale dei sensori, alla lettura e reset degli errori .