SCONTO di 174€ per l'HONOR 90 5G (con 12GB/512GB!)

eBay ha lanciato la bomba! Lo smartphone HONOR 90 5G, in versione con 12GB di RAM e 512GB di memoria, è scontato di ben 174,90€! Lo potrai infatti prendere a soli 325,00€.

Tutte le caratteristiche di HONOR 90 5G

Partiamo subito dal display OLED da 6,72 pollici, ottimo per fruire di qualsiasi contenuto al massimo. Sotto la superficie luccicante, l’HONOR 90 5G nasconde un processore Qualcomm Snapdragon 778G+ octa-core e i 12 GB di RAM lavorano in sinergia per offrire una fluidità senza pari, anche nelle situazioni più esigenti. Con una memoria interna da 512 GB, avrai tutto lo spazio necessario per custodire tutto ciò che vuoi.

La fotocamera è uno dei punti di forza di questo smartphone. Un sistema di fotocamere posteriori triplo, con un sensore principale da 50MP, cattura immagini straordinarie, mentre il sensore ultra-grandangolare da 8MP e quello di profondità da 2MP aggiungono profondità e ampiezza alle tue fotografie. La fotocamera anteriore da 32MP assicura selfie di altissima qualità.

Tra le altre caratteristiche che distinguono l’HONOR 90 5G, troviamo una batteria da 4.600 mAh con supporto per la ricarica rapida da 66W, connettività 5G per una navigazione veloce come il vento, un lettore di impronte digitali integrato nello schermo e il riconoscimento facciale per una sicurezza all’avanguardia. E con Android 13 e Magic UI 6.0, l’esperienza utente è intuitiva e personalizzabile.

Dimensioni e peso sono stati ottimizzati per garantire un equilibrio ideale tra comodità e portabilità: con soli 179 g e dimensioni di 163,7 x 73,5 x 7,8 mm, questo smartphone è praticamente perfetto. I materiali scelti, vetro e plastica, sono un connubio di resistenza e leggerezza.

Non perdere l’occasione di far tuo l’ottimo HONOR 90 5G a un prezzo di soli 325,00€ al posto degli originari 499,90€.