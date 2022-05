Come usare una VPN per scaricare torrent in sicurezza

L’utilizzo di una rete virtuale privata, meglio nota come VPN, può essere utile per diversi scopi, tutti incentrati a mantenere la propria connessione privata e salvaguardare la privacy online.

Tra gli obiettivi principali per cui si può utilizzare una VPN non può mancare quello dei file torrent: una delle soluzioni più sfruttate dagli utenti per condividere file di grandi dimensioni. Sì, è ben noto che spesso la tecnologia torrent è usata, forse principalmente, per permettere di scaricare del materiale protetto da copyright.

Tuttavia, l’utilizzo del protocollo BitTorrent non è di per sé illegale, se la condivisione avviene per file pienamente legittimi. La sicurezza e la privacy però non sono sempre garantite, per questo dotarsi di una buona VPN, come quella offerta da NordVPN, è un’ottima soluzione.

Perché usare una VPN per scaricare torrent

La violazione della privacy è un argomento sempre più dibattuto nell’internet contemporaneo, specialmente a causa di paesi che perseguono gli utenti che fanno uso di servizi di file sharing, come i torrent, per il download e la condivisione di file. In Italia le norme sono piuttosto severe, ragion per cui molti provider e amministratori di rete possono decidere di rendere complicato l’accesso al file sharing P2P.

Un aspetto, pensato per arginare la pirateria, ma che finisce spesso anche per danneggiare chi utilizza i torrent per scambiare e condividere materiale non protetto dal diritto d’autore. Una VPN gratuita, per limiti di traffico scambiato e di sicurezza, non è certamente indicata a questo scopo, per questo è meglio scegliere alcune delle migliori soluzioni offerte dal mercato, come NordVPN.

NordVPN, che è adesso in offerta con il 52% di sconto, ti permette di sfruttare tutto il traffico P2P senza alcun limite di banda e lo fa peraltro alla migliore velocità possibile. Il numero di server messo a disposizione ti garantisce una connessione veloce e stabile, che può essere usata contemporaneamente da 6 dispositivi diversi.

Una volta acquistata, potrai scaricare il client ufficiale pensato per farti connettere alla tua rete virtuale privata. Una procedura praticamente istantanea, che ti permette di entrare in un internet sicuro, totalmente anonimo e in cui la tua privacy viene garantita al 100%. Se la rete dovesse interrompersi per qualche motivo, verrai immediatamente disconnesso da internet per la tua sicurezza.

Da qui potrai iniziare a scaricare e condividere torrent in totale anonimato e senza i limiti imposti da alcuni provider. Come sempre, puoi usufruire di una garanzia di rimborso fino a 30 giorni dall’acquisto.

