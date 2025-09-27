Come utilizzare Nano Banana, l'editor di immagini AI di Google

Nano Banana suona familiare? Beh, non è un caso, è il modello di intelligenza artificiale di cui tutti parlano ultimamente. Compatto, veloce e progettato per funzionare su dispositivi personali, sta attirando sempre più l’attenzione di creativi e appassionati di tecnologia. Ma cosa può fare realmente Nano Banana? È gratuito? E come utilizzarlo in modo efficace?

Cos’è Nano Banana?

Nano Banana, ufficialmente chiamato Gemini 2.5 Flash Image, è un modello AI leggero, ed è frutto delle ricerche di Google DeepMind. A differenza dei modelli di grandi dimensioni che richiedono una notevole potenza di calcolo (come Gemini Ultra o GPT-4), Nano Banana si distingue per la sua capacità di funzionare su dispositivi con risorse limitate (computer portatili, tablet e persino smartphone di fascia alta); Generare testo, immagini e istruzioni in modo fluido e veloce, oltre a integrarsi facilmente in strumenti creativi o educativi.

Funzionalità principali di Nano Banana

Generazione di immagini : Crea o modifica immagini a partire da semplici istruzioni in linguaggio naturale;

: Crea o modifica immagini a partire da semplici istruzioni in linguaggio naturale; Elaborazione di testi : Riassunti, traduzioni, scrittura assistita: il modello può fungere da copilota nella scrittura;

: Riassunti, traduzioni, scrittura assistita: il modello può fungere da copilota nella scrittura; Creatività multimodale : Associa testo + immagine, ideale per la creazione di contenuti artistici o didattici;

: Associa testo + immagine, ideale per la creazione di contenuti artistici o didattici; Esecuzione locale veloce: Non servono server enormi, Nano Banana può funzionare direttamente sul computer.

Caso pratico: creare un action figure con Nano Banana

Immaginiamo di essere appassionati di action figure e che si voglia progettare un packaging personalizzato per la propria creazione. Ecco come utilizzare Nano Banana:

Fase 1. Preparare i materiali

Scattare diverse foto della propria action figure (da diverse angolazioni). Si possono preparare anche degli sfondi (ad es. scaffale giapponese in legno, ambiente retrò, scenario urbano).

Fase 2. Dare istruzioni a Nano Banana

Esempio di prompt: Crea un packaging minimalista in stile giapponese, con la mia action figure al centro, sfondo in legno chiaro, luce soffusa proveniente da sinistra .

Nano Banana genera automaticamente una versione di sé come un action figure.

Fase 3. Modifiche

Se il risultato non è perfetto, si può andare avanti con i prompt, ad esempio: Ammorbidisci le ombre del 20%, aggiungi un logo circolare discreto in basso a destra.

Dopo poche iterazioni si otterrà un packaging professionale.

Nano Banana è gratuito?

Questa è una delle domande più frequenti. La versione gratuita è limitata, alcune funzionalità di base (testo + immagini di piccole dimensioni) sono accessibili gratuitamente. Per un uso professionale però è indispensabile sottoscrivere l’abbonamento a pagamento.

Utilizzare Nano Banana dal computer

Per avviare nano-banana su PC o Mac:

Andare su gemini.google.com;

Importare un’immagine tramite drag and drop o il pulsante +;

Digitare le istruzioni, ad esempio: Vestimi con abito e cravatta e posizionami davanti a Times Square a New York

L’AI si occuperà del resto, si dovrà solo scaricare il risultato. Sul desktop, questa è l’opzione più pratica per lavorare con immagini di alta qualità. Ideale per ritocchi importanti o creazioni condivise online.

Utilizzare Nano Banana dallo smartphone

Da un dispositivo mobile, tutto passa attraverso l’applicazione Google Gemini (disponibile su iOS e Android):

Aprire l’app e premere + per importare una o più foto;

Scrivere il prompt: Es. Invecchiami di 30 anni , metti questo cappello sulla mia testa .

La generazione è veloce, perfetta per pubblicare direttamente su TikTok, Insta o X.

Utilizzare Nano Banana tramite l’API Gemini

Per i geek che preferiscono programmare piuttosto che cliccare, Google offre anche l’accesso a Nano Banana tramite la sua API Gemini. Ciò consente di generare, modificare o unire immagini tramite richieste programmate. Ad esempio, di automatizzare la creazione di immagini di prodotti per un sito di e-commerce o generare illustrazioni in massa per un gioco.

Artlist, l’alternativa per utilizzare Nano Banana

Artlist è la piattaforma di punta dei creativi (musica, video liberi da diritti d’autore, diversi milioni di utenti). Di recente ha integrato Nano Banana nel suo AI Image & Video Generator.

Cosa cambia:

Generazione di immagini tramite testo;

Ritocco di immagini importate;

Fusione di più immagini;

Miglioramento in 4K per un rendering professionale.

In concreto, questo permette a YouTuber, videomaker e creatori di contenuti di integrare Nano Banana direttamente nel loro flusso di lavoro, senza dover destreggiarsi tra diversi strumenti.

Cosa si può fare?

Con il nuovo generatore di immagini di Google si possono fare un sacco di cose, ad esempio:

Cambiare taglio di capelli: es. cambia i miei capelli e sostituiscili con capelli lunghi con mèches bionde;

Cambiare abbigliamento : es. sostituisci la mia maglietta con un completo e cravatta e incrocia le mie braccia ;

; Invecchiare/ringiovanire: es. immagina come sarò a 70 anni ;

; Cambiare lo sfondo: es. posizionami davanti alla Sfinge ;

; Fondere più immagini: basta inserire due o tre immagini e scrivere un prompt come Metti la tazza tra le mie mani e il gatto sulle mie spalle . Google manterrà identiche le immagini delle tre immagini;

. Google manterrà identiche le immagini delle tre immagini; Cambio di epoca: es. trasforma questa foto in un ritratto degli anni ’20 / stile pittura rinascimentale ;

; Arredamento d’interni: es. aggiungi un divano, un mobile TV, una TV e una libreria in stile Industrial a questa stanza.

Photoshop integra Nano Banana

Negli ultimi anni Adobe ha investito molto per integrare l’intelligenza artificiale nei suoi celebri software di editing. Ha persino sviluppato una soluzione proprietaria, Firefly, che permette di modificare qualsiasi immagine a partire da un semplice prompt. Tuttavia, Adobe è ben consapevole dell’attuale entusiasmo che circonda Nano Banana. E non ha intenzione di lasciarsi sfuggire l’occasione di cavalcare l’onda del successo.

In un post sul blog, Adobe annuncia l’integrazione di Nano Bana in Photoshop. A partire da oggi, gli utenti della versione beta possono scegliere tra diverse AI al momento di generare un ritocco: Firefly e Nano Banana, ma anche il modello Flux Kontext Pro di Black Forest.

Ciò che rende questa integrazione in Photoshop particolarmente potente è il modo in cui combina la scelta dei modelli con gli strumenti professionali di Photoshop, consentendo di generare contenuti e poi perfezionarli immediatamente grazie alla precisione e al controllo di Photoshop , spiega Adobe nel suo post.

Un altro punto da non trascurare. A differenza delle modifiche apportate con Firefly, quelle di Gemini sono completamente gratuite, ovvero non richiedono l’acquisto di crediti da Adobe. Ma c’è il rovescio della medaglia, l’azienda non può garantire al 100% che le immagini generate siano royalty free. Da usare con cautela, quindi.