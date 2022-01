Come vedere Matrix Resurrections in streaming legalmente

Matrix Resurrections è l'attesissimo quarto capitolo della nota saga fantascientifica.

La pellicola, con l'immancabile Keanu Reeves nei panni di Neo, è giunta nei cinema italiani il primo gennaio 2022. Vista la situazione pandemica però, sono molte le persone ad aver rinunciato alla sua visione.

Per chi ha una certa dimestichezza con l'inglese però, esiste il modo per guardarsi il film comodamente seduti da casa, attraverso un servizio di streaming del tutto legale.

Stiamo parlando di HBO Max, piattaforma americana che, fin dallo scorso 22 dicembre 2021 ha potuto proporre ai suoi abbonati Matrix Resurrections. Sfortunatamente c'è un piccolo problema: il servizio, a causa delle restrizioni territoriali, non è disponibile in Italia.

Per chi ha una VPN con buone prestazioni però, questo non è un grande problema.

Con una buona VPN è possibile vedere Matrix Resurrections su HBO Max

HBO Max offre un vasto catalogo e, al costo di poco più di una decina di dollari al mese, è possibile visionare alcuni tra i film più famosi al mondo, ovviamente tutti in lingua inglese. Per aggirare la limitazione territoriale, come già detto, una Virtual Private Network è essenziale.

Usufruendo di un servizio come PureVPN, è possibile ottenere performance talmente elevate da non avere problemi nel riprodurre un filmato in streaming anche con la VPN attiva. I servizi di questo tipo economici infatti, rallentano troppo la connessione e causano un fastidioso fenomeno detto buffering.

Ovviamente PureVPN non si limita alla velocità, offrendo anche tanti altri vantaggi.

Lato sicurezza, la crittografia AES a 256 bit offre garanzie elevatissime, mentre sistemi come Internet kill switch e l'IP dedicato vanno a rendere la connessione a prova di hacker e aziende di qualunque tipo.

A rendere ancora più interessante questo servizio sono gli straordinari sconti a cui la VPN viene proposta. Si parla di una riduzione dell'82% sul piano biennale. A livello concreto dunque, è possibile ottenere 2 anni di VPN ad appena 1,75 euro al mese invece dei 9,60 del prezzo di listino.