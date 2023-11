Mediaset Infinity è la piattaforma streaming dei canali Mediaset pensata per gli utenti che si collegano dall’Italia tramite l’app per dispositivi mobili o il sito mediasetinfinity.mediaset.it. Se invece ci si collega dall’estero, l’offerta di contenuti gratuiti cala in maniera drastica. Lo stesso non avviene invece per i contenuti a pagamento, che restano visibili purché ci si trovi in uno dei Paesi membri dell’Unione Europea.

Detto questo, esiste una soluzione molto semplice per vedere Mediaset Infinity all’estero: l’attivazione di un servizio VPN come AtlasVPN, la migliore VPN per rapporto qualità-prezzo disponibile sul mercato. In questi giorni, grazie all’offerta del Black Friday, è ancora più conveniente: il piano di 2 anni è in promo a 1,54 euro al mese, a cui si aggiungono 6 mesi aggiuntivi in regalo.

Come vedere Mediaset Infinity all’estero con Atlas VPN

Il primo passo è attivare il servizio VPN. Come accennato qui sopra, ad oggi Atlas VPN è la migliore VPN per chi è alla ricerca di un rapporto qualità-prezzo imbattibile.

Da una parte offre server ottimizzati per il gaming e lo streaming, dall’altra funzionalità esclusive come il protocollo WireGuard, il più efficace nell’ambito delle connessioni private. Inoltre, è un servizio compatibile con tutti i principali sistemi operativi, oltre a garantire l’utilizzo di dati illimitati.

Una volta completata l’attivazione, occorre scaricare l’app per dispositivi mobili o quella per PC, accedere all’account della VPN con le proprie credenziali e selezionare uno dei server posizionati in Italia. Fatto questo, è sufficiente collegarsi al sito Mediaset Infinity per vedere i propri contenuti preferiti.

L’offerta su AtlasVPN è disponibile su questa pagina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.