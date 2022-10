Come vedere la MotoGP Australia in streaming dall'estero

La MotoGP in questa due giorni sta facendo tappa in Australia. Il fuso orario con l’Italia non è molto clemente, obbligando a una levataccia i più appassionati che non possono perdere le gare in diretta. Sarà perciò un weekend abbastanza impegnativo lato ore di sonno.

Ad ogni modo, fortunatamente ci sono anche diverse gare che verranno riproposte in differita lungo tutta la giornata di domenica. Per chi, invece, di trova all’estero potrebbe trovare difficile vedere gli appuntamenti del Motomondiale a Melbourne in streaming.

Se ti trovi anche tu in questa situazione non disperare, abbiamo la soluzione che fa al caso tuo. Installa NordVPN sul dispositivo dal quale vuoi collegarti in streaming. Una volta attivata, dovrai collegarti a un server posizionato in Italia tra quelli messi a disposizione della VPN.

Successivamente, collegandoti a Sky Go, NOW TV e/o TV8 non dovresti più avere problemi. Queste piattaforme riconosceranno la tua connessione online come se fosse in Italia anche se, in realtà, ti trovi in un Paese straniero, magari anche molto distante da casa.

MotoGP di Melbourne: programmazione streaming delle dirette e differite

Come dicevamo, oggi e domani la MotoGP si trova a Melbourne, in Australia. Si tratta di un bellissimo circuito e di un posto meraviglioso. Purtroppo però ci distanziano diverse ore. Quindi sarà necessario svegliarsi presto per le dirette o programmare la due giorni per vedere le differite disponibili sulle varie piattaforme streaming:

Sabato 15 ottobre 2022

00:00 FP3 Moto3

00:55 FP3 MotoGP

1:55 FP3 Moto2

3:35 Qualifiche Moto3

4:30 FP4 MotoGP

5:10 Qualifiche MotoGP

6:10 Qualifiche Moto2

14:00 Sintesi Qualifiche Moto3, Moto2, MotoGP (su TV8)

00:00 FP3 Moto3 00:55 FP3 MotoGP 1:55 FP3 Moto2 3:35 Qualifiche Moto3 4:30 FP4 MotoGP 5:10 Qualifiche MotoGP 6:10 Qualifiche Moto2 14:00 Sintesi Qualifiche Moto3, Moto2, MotoGP (su TV8) Domenica 16 ottobre 2022

00:00 Warm Up Moto3

00:20 Warm Up Moto2

00:40 Warm Up MotoGP

2:00 gara Moto3

3:20 gara Moto2

5:00 gara MotoGP (diretta)

8:00 gara MotoGP (differita su Sky Go e NOW TV)

11:00 gara MotoGP (differita su Sky Go e NOW TV)

11:05 gara Moto3 (differita su TV8)

12:25 gara Moto2 (differita su TV8)

14:00 gara MotoGP (differita su Sky Go e NOW TV)

14:15 gara MotoGP (differita su TV8)

Come dicevamo, se in questo momento ti trovi all’estero puoi sempre collegarti alle piattaforme di streaming per vedere la MotoGP installando NordVPN sui tuoi dispositivi. I suoi server aggireranno le limitazioni geografiche rendendo la tua connessione sicura e stabile grazie anche alla larghezza di banda illimitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.