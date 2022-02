Come vedere il Super Bowl 2022 gratis in Italia

Il 14 febbraio verrà trasmesso in Italia il Super Bowl 2022. Chi non è abbonato a DAZN potrà seguire la sfida tra Los Angeles Rams e Cincinnati Bengals su altri servizi di streaming. È necessario però avere una VPN che permette di aggirare le restrizioni geografiche. Tra le varie soluzioni disponibili c’è NordVPN, una delle migliori sul mercato. Sfruttando la promozione in corso è possibile ottenere uno sconto del 68% per due anni.

Super Bowl 2022: gratis con NordVPN

Il Super Bowl 2022 verrà trasmesso in tutto il mondo. Gli utenti italiani possono seguire l’evento su DAZN, piattaforma che ha acquistato i diritti per la serie A. Non tutti però amano il calcio, quindi chi non possiede l’abbonamento può utilizzare le caratteristiche di NordVPN per accedere allo streaming in maniera totalmente gratuita. Tra gli oltre 5.200 server della VPN è sufficiente sceglierne uno posizionato nel Regno Unito. Basta poi effettuare la registrazione al servizio BBC iPlayer per seguire l’incontro sul canale BBC Two.

NordVPN supporta Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Linux, Android TV, Amazon Fire TV Stick, Nintendo Switch, Xbox, PlayStation, Raspberry Pi, Chromebook, Chromecast, router e browser (Chrome, Edge e Firefox) tramite estensione. È sufficiente un singolo abbonamento per sfruttare la VPN su sei dispositivi in contemporanea.

Il traffico viene protetto dalla crittografia AES a 256 bit, mentre i protocolli utilizzati sono OpenVPN, IKEv2/IPSec e NordLynx. Quest’ultimo (proprietario) è basato su WireGuard e garantisce prestazioni superiori. Tra le funzionalità avanzate ci sono Kill Switch (interrompe l’accesso ad Internet, se cade la connessione alla VPN) e Split Tunneling (stabilisce quali app, siti o servizi non devono passare per la VPN).

Grazie all’offerta attuale, l’abbonamento per due anni può essere sottoscritto a 3,29 euro/mese (sconto del 68%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal, Google Pay e varie criptovalute. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.