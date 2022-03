Come vedere l'ultima stagione di Peaky Blinders

La sesta e ultima stagione di Peaky Blinders verrà trasmessa in Italia da Netflix, ma non è ancora nota la data. Gli utenti più impazienti possono vedere gli episodi (i primi due sono già disponibili) tramite il servizio gratuito BBC iPlayer. Lo streaming è tuttavia consentito solo ai residenti nel Regno Unito. Esiste fortunatamente una soluzione: usare una VPN che consente di aggirare la restrizione geografica. Tra quelle più affidabili c’è NordVPN. L’abbonamento è attualmente in offerta con uno sconto del 71%.

Peaky Blinders gratis con NordVPN

Come altri servizi di streaming, anche quello della BBC non consente la visione all’estero in assenza dei diritti di trasmissione. Quando l’utente che si trova in Italia avvia la riproduzione, sullo schermo viene mostrato il messaggio “BBC iPlayer funziona solo nel Regno Unito“. Il servizio rileva la posizione geografica dall’indirizzo IP assegnato dal provider Internet. Per aggirare questa restrizione è sufficiente installare una VPN.

Sul sito ufficiale viene tuttavia specificato che potrebbe essere rilevato l’uso della VPN che maschera l’indirizzo IP. NordVPN offre tuttavia i server offuscati che impediscono la rilevazione attraverso la modifica dei pacchetti di dati. BBC iPlayer è disponibile per browser, Android, iOS, console e Amazon Fire TV.

NordVPN supporta Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Android TV, Amazon Fire TV Stick, Nintendo Switch, Xbox, PlayStation, Raspberry Pi, Chromebook, Chromecast, router e browser (Chrome, Edge e Firefox) tramite estensione. È sufficiente un singolo abbonamento per sei dispositivi in contemporanea.

La VPN ha una rete di oltre 5.400 server in tutto il mondo. Per accedere al servizio BBC iPlayer e vedere gli episodi della sesta stagione di Peaky Blinders deve essere ovviamente scelto un server posizionato nel Regno Unito (sono oltre 440).

Sfruttando la promozione in corso è possibile sottoscrivere l’abbonamento per due anni a 2,99 euro/mese (sconto del 71%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal, Google Pay e varie criptovalute. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.