Volevo fare la rockstar è una serie TV molto apprezzata che si divide in due stagioni, per un totale di 20 episodi. La serie è stata trasmessa su Rai 2 ed è ora disponibile in streaming su Rai Play. Basta collegarsi alla piattaforma di streaming della Rai per iniziare la visione degli episodi.

Per guardare in streaming Volevo fare la rockstar dall’estero, invece, c’è bisogno di un passaggio aggiuntivo. In questo caso, infatti, serve una VPN per poter accedere a Rai Play e guardare la serie in streaming dall’estero.

La soluzione giusta è NordVPN, oggi in offerta al costo di 3,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale. Da notare che con 2 euro in più al mese è possibile ottenere anche 1 TB in cloud e il password manager. Per attivare NordVPN basta collegarsi al sito ufficiale, tramite il box accessibile qui di sotto.

Come vedere Volevo fare la rockstar in streaming dall’estero grazie a una VPN

La procedura da seguire per guardare Volevo fare la rockstar in streaming dall’estero è semplicissima. Ecco i passaggi da seguire:

attivare NordVPN sfruttando l’offerta in corso

scaricare NordVPN sul proprio dispositivo

sul proprio dispositivo accedere all’app d ella VPN e selezionare un server situato in Italia

ella VPN e collegarsi a Rai Play e avviare la riproduzione dell’episodio desiderato

Grazie alla VPN, infatti, è possibile guardare Volevo fare la rockstar in streaming dall’estero sfruttando la possibilità di aggirare il blocco all’accesso alla piattaforma per chi si trova fuori dall’Italia. È fondamentale poter selezionare un server situato in Italia per aggirare questo blocco. Con NordVPN, oltre a poter contare su diversi server italiani, è possibile sfruttare una rete VPN ottimizzata per lo streaming, in modo da poter guardare i contenuti video in modo stabile e senza interruzioni di alcun tipo.