Componenti per PC: le migliori offerte di oggi su Amazon

Se stai assemblando un nuovo computer con componenti per PC o stai valutando un upgrade di uno degli elementi più importanti del tuo sistema, abbiamo trovato alcuni prodotti scontati che potrebbero aiutarti a risparmiare sui prossimi componenti del tuo PC.

Tra le varie offerte del giorno di Amazon, oggi figurano alcuni dei componenti essenziali per costruire un computer, partendo proprio dal case.

Oggi, su Amazon trovi un case ITX della Cooler Master a metà prezzo: questo prodotto offre un’ottima ventilazione, un pannello laterale in vetro temperato e la possibilità di accedere a tutti gli scomparti a 360°, senza l’uso di attrezzi. Cooler Master MasterBox NR200P oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 53%, che porta il prezzo a 50,70€ anziché 107,12€. Se devi assemblare un computer da zero, questa offerta è imperdibile.

Scheda Madre e CPU



Passando alla scheda madre, oggi Amazon ci propone una ASUS ROG Strix B550-F a prezzo ribassato. Si tratta di una motherboard pensata principalmente per il gaming, ma se in generale hai bisogno di potenza di calcolo e realizzare una configurazione performante, questa scheda fa al caso tuo. Oggi è scontata del 29% e puoi portartela a casa a soli 167,92€ anziché 235.

E, in combo con la B55-F, Amazon ci propone la CPU AMD Ryzen 7 5800X con un notevole risparmio sul prezzo di listino. Con una velocità massima di 4,7 GHz in boost, questa CPU gaming ti garantirà ottime prestazioni in ogni contesto. Oggi la trovi su Amazon con uno sconto del 47%, e la pagherai 232€ anziché 437,98€.

RAM

Puoi abbinare a questa combinazione di scheda video e CPU un paio di Corsair Vengeance RGB RT da 64 GB. Si tratta di due banchi da 32 GB ciascuno, di tipo DDR4 a 3600 MHz. Grazie alle luci LED RGB dinamiche, potrai dare maggiore vita alla tua configurazione. Oggi Amazon propone questa RAM con uno sconto del 18%, pertanto pagherai 232,06€ anziché 282,62€.

Scheda Video

Se sei alla ricerca delle componenti per un nuovo PC e se ti interessa il gaming, Amazon ha già iniziato a scontare le schede video della serie Nvidia GeForce RTX 4000, e oggi puoi acquistare una Palit GeForce RTX 4070 Ti Gaming Pro con un prezzo al di sotto dei 1.000€. Tieni presente che si tratta di un prodotto arrivato da pochissimo sul mercato e con un cartellino non da poco. In ogni caso, avrai accesso a una scheda potentissima, ideale per giocare senza compromessi anche ai titoli più recenti, è un’occasione ghiotta. Oggi, paghi questo mostro di potenza 991,45€, garantendoti la possibilità di sfruttare al massimo il DLSS 3.0 e il Ray Tracing.

Monitor

Naturalmente, non può mancare un monitor, e oggi abbiamo diverse scelte. Innanzitutto, se vuoi raggiungere la risoluzione 4K (3440×1440), Amazon ci propone un AOC Gaming da 34″. Si tratta di un pannello VA con refresh rate da 144 Hz, compatibilità con FreeSync Premium, HDR10. Oggi puoi portartelo a casa con 385,89€.

In alternativa, se miri a giocare in 2K (2560×1440), Amazon propone uno dei migliori monitor gaming in assoluto. Oggi, infatti, puoi acquistare LG UltraGear 27GP850 con uno sconto del 21%. Un monitor con pannello NanoIPS, 1 ms di latenza e 180 Hz di refresh rate a questo prezzo è davvero imperdibile. Le caratteristiche cromatiche e luminose degli LG UltraGear rendono questi monitor davvero eccezionali e oggi puoi fare tuo questo modello da 27″ QHD a 431,62€ anziché 549€.

SSD

Per concludere la rassegna di oggi, ti segnaliamo un SSD PCIe NVMe Kingston NV2 da 1 TB a un prezzo davvero interessante. Con questo SSD, velocizzerai notevolmente i tempi di caricamento grazie alla velocità di trasferimento dati da 2100 MB al secondo. Si tratta di un’unità di archiviazione veloce e affidabile. Sappiamo che in ambito gaming ci sono prodotti molto più performanti, ma un NVMe da 1 TB di ottima qualità a soli 59,50€ anziché 66,12 non potevamo non segnalartelo!

