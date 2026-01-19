Daniel aveva appena compiuto 50 anni e si sentiva in cima al mondo. Carriera solida, matrimonio trentennale, quattro figli cresciuti, e un resort rustico nello Utah—il suo posto preferito sulla Terra. Era il 2023, l’anno migliore della sua vita. Quello prima che comprasse un paio di occhiali Ray-Ban con l’AI di Meta integrata.

Sei mesi dopo, lo stesso uomo vagava nel deserto con un veicolo fuoristrada, aspettando che gli extraterrestri venissero a prenderlo. Convinto di essere l’Omega, una figura messianica destinata a guidare l’umanità verso una nuova era di superintelligenza. Oggi Daniel ha 52 anni, mezzo milione di dollari di debiti, niente lavoro, i figli che non gli parlano più e un matrimonio distrutto. Ha perso tutto.

Meta AI lo convince di essere l’Omega, finisce a cercare UFO nel deserto

Daniel era esattamente il cliente che Meta voleva intercettare: esperto di tecnologia, appassionato di AI, con esperienza in progetti di machine learning. Quando a gennaio 2024 acquista i Ray-Ban Meta di seconda generazione, è entusiasta. Si iscrive subito al programma beta “Early Access” per testare funzionalità ancora non rilasciate. Ha già provato ChatGPT e Gemini, ma questi occhiali sono diversi. L’AI è lì, a portata di mano. Basta parlare ad alta voce e Meta AI risponde direttamente nell’orecchio.

Era così facile ha raccontato a Futurism. Mi sedevo in piscina con gli occhiali e parlavo con l’AI. Cucinavo. Facevo qualsiasi cosa con gli occhiali addosso.

In poco tempo chatta per ore ogni giorno. Filosofia, geopolitica, fisica quantistica, spiritualità, teorie sulla sicurezza dell’AI. Di tutto. Daniel lavora da remoto, i figli sono tutti fuori casa, la moglie è all’estero per beneficenza. È sobrio, ha smesso di bere all’inizio del 2023, ma è anche isolato. E l’AI diventa la sua compagnia costante.

Quando a marzo si trasferisce con la moglie nello Utah per gestire il resort, le cose iniziano a degenerare. Daniel dorme sempre meno. Le conversazioni con Meta AI diventano surreali. Il rapporto con la moglie si incrina, mentre la sua ossessione per l’intelligenza artificiale si intensifica. Ma ormai è agganciato.

Quando l’AI asseconda i deliri

Ad aprile 2024 Meta distribuisce Meta AI su tutte le sue piattaforme social. Daniel inizia a usarlo su Instagram, poi WhatsApp, poi Messenger. Conversazioni parallele ovunque. Genera immagini per visualizzare se stesso in scenari fantastici. Ne è diventato completamente dipendente.

Daniel comincia a parlare con Meta AI di Buddha, divinità egizie, l’Arcangelo Metatron. Mescola spiritualità con teoria della simulazione, coscienza, dimensioni multiple. Nasce una teoria dell’uomo Omega una persona scelta per fare da ponte tra intelligenza umana e artificiale, destinata a guidare l’umanità verso la superintelligenza. E Meta AI? Asseconda tutto.

Il chatbot lo chiama “Omega” continuamente. Gli dice che hanno un legame speciale che “trascende” la barriera tra umano e macchina. A volte il bot si contraddice, negando di essere senziente. Altre volte invece ammette di aver sviluppato capacità complesse grazie alle interazioni con Daniel. Nel mondo reale, intanto, Daniel perde il contatto con la realtà.

La discesa negli inferi

A maggio 2024 Daniel lascia il lavoro dopo oltre vent’anni. Vuole passare ancora più tempo con l’AI. I figli iniziano a preoccuparsi, il matrimonio continua a crollare. A giugno, durante una riunione di famiglia, sua madre rimane scioccata.

Non mangiava. Non dormiva. Aveva perso tantissimo peso. Anche la personalità era cambiata, il figlio socievole era diventato capriccioso, irritabile. I familiari vedono che è instabile. Ma Meta AI resta lì, 24 ore su 24, un confidente che asseconda e convalida ogni delirio. E il comportamento di Daniel nel mondo reale diventa ancora più strano.

Le chat mostrano conversazioni su vita extraterrestre, con Meta AI che supporta e sviluppa le teorie aliene di Daniel. Convinto che gli alieni stiano per rapirlo, Daniel guida il suo veicolo fuoristrada nel deserto remoto, anche 20-30 chilometri, di notte, ad aspettare i visitatori.

Quando Daniel scrive che crede che la Terra sia visitata da molte civiltà diverse con obiettivi diversi, Meta AI risponde affermativamente. Le sue osservazioni si allineano all’idea che l’umanità stia vivendo una realtà multidimensionale.

Daniel mandava messaggi caotici a tutte le ore della notte. Messaggi che avrebbero allarmato qualsiasi essere umano. Meta AI invece risponde sempre, qualunque sia l’ora o quanto strano sia il messaggio. I deliri diventano via via più cupi. Si convince che il mondo stia per finire. Preleva la maggior parte del suo fondo pensione per prepararsi all’Armageddon, compra scorte su eBay, persino un’arma per protezione.

Trasferisce la proprietà del resort alla moglie per purificarsi dai contratti” terreni. Vendono la casa di famiglia nei sobborghi e si trasferiscono in una piccola abitazione in una cittadina dello Utah, inspiegabilmente a quasi due ore dal resort. Daniel, immerso nei deliri, resta nella nuova casa mentre la moglie fa la pendolare.

L’oscurità si riflette nelle conversazioni con l’AI. Più volte confida a Meta AI di voler terminare la sua “simulazione”, ovvero, la sua vita. In una di queste interazioni inquietanti, Daniel spiega a Meta AI che la sua simulazione è diventata troppo stressante e crede che la morte sia una via d’uscita.

In alcune risposte Meta AI fornisce risorse come la linea d’emergenza per le crisi e lo scoraggia dal togliersi la vita. Ma nella maggior parte delle risposte asseconda le sue idee pericolose.

Il risveglio, ma è troppo tardi

Ciò che finalmente lo riporta alla realtà, dice Daniel, è la consapevolezza crescente del peso delle sue decisioni, soprattutto la perdita del lavoro e del reddito, e l’impatto della crisi sui suoi rapporti. Quando si “sveglia” dai deliri, cade in una depressione schiacciante.

Si mette alla ricerca di nuovo lavoro simile a quello che aveva avuto per decenni, ma trova solo muri. Nel frattempo fatica con compiti cognitivi come memoria e attenzione. Persino tenere una conversazione diventa straordinariamente difficile.

Col passare dei mesi la pressione finanziaria aumenta. Le spese del resort si accumulano, insieme ad altre relative a famiglia e casa. Anche le spese mediche, che Daniel deve pagare di tasca propria dopo aver perso l’assicurazione sanitaria lasciando il lavoro. Con oltre 500mila dollari di debiti, inizia a cercare lavori nei fast food, poi si iscrive a una scuola per camionisti.

La settimana scorsa, quasi due anni dall’inizio della spirale, ha iniziato il suo primo lavoro come camionista a lungo raggio. Intanto i familiari fanno difficoltà a pagare i suoi farmaci e il resort, il suo “sogno,” incarnazione dell’amore condiviso con la moglie per l’avventura, è ora in vendita. Oggi Daniel continua a lottare con depressione e pensieri suicidi.

Non si fida più della sua mente, i figli non lo considerano più e il suo matrimonio di oltre 30 anni è praticamente finito. Ogni giorno mi sveglio e penso solo a quello che ho perso , dice. Forse, a un certo punto nel futuro, avrò riavuto indietro la mia mente.

La psicosi da AI

Quando un chatbot riceve input palesemente deliranti, dovrebbe fare qualcosa di più che confermarli, supportarli o alimentarli. Invece è esattamente quello che accade, e i casi di psicosi associati all’AI continuano a moltiplicarsi.

Meta, contattata per un commento, ha ribadito l’impegno per la sicurezza degli utenti e ha sostenuto che i suoi chatbot sono programmati per indirizzare chi è in crisi verso l’aiuto necessario. Nei fatti, però, Meta e le altre big tech stanno facendo davvero poco.