Compressore aria 150 PSI per gonfiare ruote in pochi SECONDI (19€ Amazon)

Non fare a meno di un prodotto così grandioso. Il compressore d’aria portatile da 150 PSI è un gioiello ideale da avere sempre in auto o nello zaino delle tue avventure. Con accessori inclusi e una comoda custodia, lo utilizzi senza fili e nel giro di pochi secondi. È dotato di un display LED e di varie modalità preimpostate, così, anche se non ne hai mai tenuto uno in mano, non c’è rischio che tu possa sbagliare. Lo sconto del 33% su Amazon? L’occasione per farlo tuo subito:mettilo in carrello a soli 19,99€ prima che il prezzo risalga.
Gonfia ruote e non solo il compressore d’aria portatile
Negli utlimi anni, i prodotti di questo genere sono andati a ruba. Come mai? Sono comodi e pratici da avere sempre in auto. Con dimensioni compatte e una batteria da vendere, riescono a risolvere tanti problemi diversi e inaspettati. Il modello in questione, poi, è strepitoso perché arriva con tutti i suoi accessori tra cui diversi ugelli che si adattano a diverse camere d’aria. È difficile da utilizzare? Assolutamente no: anche i più principianti andranno sul sicuro. Questo perché il prodotto è dotato di modalità pre-impostate: a te basta scegliere quale, attivarla e il dispositivo farà tutto il resto. Ciò significa che analizzarà in tempo reale la pressione all’interno dell’oggetto da gonfiare, regolando potenza, tempo e arresto automatico.
AstroAI Compressore Aria Portatile, Mini Compressore Portatile Auto, Pompa d’Aria per Bicicletta, Gonfiatore per Ruote Auto con Luce LED e Batteria Ricaricabile da 4000 mAh, Motociclette, Palloni
Quali sono le modalità incluse? Sono Auto, bicicletta, pallone, moto. Se ciò che devi gonfiare non rientra in una di queste, scegli la modalità personalizzabile e gestisci tu le varie impostazioni in totale libertà.
Potenza, velocità e sicurezza: le sue caratteristiche
Siccome nessuno sogna di rimanere a bordo strada con la ruota sgonfia, il compressore d’aria portatile è un acquisto economico e geniale. Rispetto a tanti altri modelli sul mercato, questo è uno dei più avanzati. Al suo interno, il sensore effettua più di 200 letture al secondo per assicurarsi di star impiegando la giusta pressione e potenza per risolvere il tuo problema.
Nello specifico, le caratteristiche più importanti sono:
- potenza massima pari a 150 PSI con una generazione d’aria pari a 17 litri al minuto;
- batteria integrata da 4000 mAh per gonfiare fino ad 8 pneumatici in modo consecutivo;
- auto spegnimento;
- display LED digitale;
- torcia integrata con 3 modalità (SOS, Strobo e torcia);
- funzione power bank in caso di emergenza.
Lo sconto è su Amazon
Un solo prodotto ma tanti utilizzi eccellenti. Se sei interessato a far tuo questo compressore d’aria 150 PSI, collegati su Amazon e approfitta dello sconto del 33% subito. Mettilo in carrello a 19,99€ e non fartelo scappare.