Computer Apple con meno di 600€? Questa offerta su Mac Mini M4 è l'affare

Spesa minima per portare a casa il tuo sistema Apple. Un Mac Mini è il dispositivo perfetto da acquistare se lavori da casa o, ad esempio, se hai una postazione computer. Infatti se possiedi tutte le altre periferiche, la spesa è quella più conveniente visto che con poco budget ti offre il massimo della potenza. Il modello in questione è con chip M4 e con tagli di memoria da 256GB. Non ci sono dubbi su ciò che devi fare: collegati ora in pagina e approfitta dello sconto del 19% su Amazon per acquistarlo a soli 589 euro invece di 729 euro.

Mac Mini M4 è un dispositivo di Apple che non ha bisogno di presentazioni. Piccolo nel vero senso della parola, ti offre una potenza eccellente senza l’ingombro di un case sopra o sotto la scrivania. Ovviamente è iconico nel suo design con questa colorazione classica silver che lo rende subito riconoscibile. Nonostante sia di dimensioni compatte, ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per un utilizzo senza freni tra cui porte USB C, Thunderbolt 4, HDMI, AUX e anche Ethernet. Collegalo al monitor e mettilo subito in funzione.

Il suo punto di forza, naturalmente, è il chip M4 ossia uno dei più quotati di Casa Cupertino. Quest’ultimo, abbinato a ben 16GB di RAM e 256GB di memoria su SSD, riesce a garantirti un utilizzo senza freni. Non solo eccellente per l’utilizzo quotidiano ma anche più specifico della macchina nel caso di editing, coding e così via. Quando si dice che nelle botti piccole c’è il vino buono, probabilmente si a riferimento a questo prodotto che non ti fa rinunciare neanche all’intelligenza artificiale essendo stato creato ad hoc per Apple Intelligence.

Non sprecare questa occasione e acquista subito il tuo Apple Mac Mini M4 a soli 589 euro su Amazon invece di 729 euro.