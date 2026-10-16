 Computer vecchio come nuovo con Ccleaner
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Computer vecchio come nuovo con Ccleaner

Vuoi che il tuo vecchio computer torni come nuovo? Allora approfitta delle offerte sui pacchetti Ccleaner, il software che fa veri miracoli.
Computer vecchio come nuovo con Ccleaner
Informatica App e Software
Vuoi che il tuo vecchio computer torni come nuovo? Allora approfitta delle offerte sui pacchetti Ccleaner, il software che fa veri miracoli.
Ccleaner
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Se il tuo vecchio computer ti sta facendo disperare non buttarlo perché ora puoi farlo diventare magicamente come nuovo. Cosa stai aspettando? Approfitta delle nuove offerte su tutti i pacchetti Ccleaner. Grazie a questo software potrai assistere tu stesso a veri e propri miracoli.

Scegli ora Ccleaner

Scegli tra 3 pacchetti che rendono il tuo vecchio computer come nuovo

Ccleaner dà a disposizione di tutti fino a tre pacchetti in grado di rendere il tuo vecchio computer come nuovo. Ovviamente, cambia il prezzo e le funzionalità incluse. Ognuno ha da offrirti quello di cui tu hai bisogno. Scegliere il pacchetto giusto ti permetterà di mantenere in buona salute e perfettamente pulito ogni tuo dispositivo. Inoltre, tutte e tre le soluzioni godono della garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Con Ccleaner Professional, a soli 35,96 euro l’anno, anziché 44,95 euro, hai:

  • Ottimizzazione prestazioni
  • Controllo integrità per PC
  • Aggiornamento software
  • Pulizia programmata
  • Protezione della privacy
Ottieni Ccleaner Professional

Con Ccleaner Pro Plus, a soli 51,96 euro l’anno, anziché 64,95 euro, hai:

  • Ottimizzazione prestazioni
  • Controllo integrità per PC
  • Aggiornamento software
  • Pulizia programmata
  • Protezione della privacy
  • Ottieni informazioni avanzate sul PC con Speccy Professional
  • Recupera file, esegui scansioni approfondite per trovare file nascosti ed elimina i dati in modo sicuro con Recuva Professional
  • Utilizza Pulizia cloud per Google Drive
  • Ricevi l’assistenza premium
Ottieni Ccleaner Pro Plus

Con Ccleaner Premium, a soli 71,96 euro l’anno, anziché 85,95 euro, hai:

  • Ottimizzazione prestazioni
  • Controllo integrità per PC
  • Aggiornamento software
  • Pulizia programmata
  • Protezione della privacy
  • Ottieni informazioni avanzate sul PC con Speccy Professional
  • Recupera file, esegui scansioni approfondite per trovare file nascosti ed elimina i dati in modo sicuro con Recuva Professional
  • Utilizza Pulizia cloud per Google Drive
  • Ricevi l’assistenza premium
  • Blocca il tracciamento online e utilizza la tecnologia VPN per aumentare la privacy con Kamo
  • Ottimizza il tuo computer Mac con CCleaner Pro per Mac
  • Velocizza il tuo dispositivo Android con CCleaner Pro per Android
Ottieni Ccleaner Premium

Se vuoi che il tuo vecchio computer torni come nuovo hai solo una cosa da fare: scegli Ccleaner.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 ott 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Firefox, in arrivo il blocco delle finestre private su desktop?

Firefox, in arrivo il blocco delle finestre private su desktop?
ChatGPT può leggere tutte le schede aperte in Chrome

ChatGPT può leggere tutte le schede aperte in Chrome
YouTube introduce le GIF nei commenti, ma scoppia la polemica

YouTube introduce le GIF nei commenti, ma scoppia la polemica
Microsoft annuncia la nuova app Foto per Windows 11

Microsoft annuncia la nuova app Foto per Windows 11
Firefox, in arrivo il blocco delle finestre private su desktop?

Firefox, in arrivo il blocco delle finestre private su desktop?
ChatGPT può leggere tutte le schede aperte in Chrome

ChatGPT può leggere tutte le schede aperte in Chrome
YouTube introduce le GIF nei commenti, ma scoppia la polemica

YouTube introduce le GIF nei commenti, ma scoppia la polemica
Microsoft annuncia la nuova app Foto per Windows 11

Microsoft annuncia la nuova app Foto per Windows 11
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
16 ott 2026
Link copiato negli appunti