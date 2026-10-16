Computer vecchio come nuovo con Ccleaner

Se il tuo vecchio computer ti sta facendo disperare non buttarlo perché ora puoi farlo diventare magicamente come nuovo. Cosa stai aspettando? Approfitta delle nuove offerte su tutti i pacchetti Ccleaner. Grazie a questo software potrai assistere tu stesso a veri e propri miracoli.
Scegli tra 3 pacchetti che rendono il tuo vecchio computer come nuovo
Ccleaner dà a disposizione di tutti fino a tre pacchetti in grado di rendere il tuo vecchio computer come nuovo. Ovviamente, cambia il prezzo e le funzionalità incluse. Ognuno ha da offrirti quello di cui tu hai bisogno. Scegliere il pacchetto giusto ti permetterà di mantenere in buona salute e perfettamente pulito ogni tuo dispositivo. Inoltre, tutte e tre le soluzioni godono della garanzia di rimborso entro 30 giorni.
Con Ccleaner Professional, a soli 35,96 euro l’anno, anziché 44,95 euro, hai:
- Ottimizzazione prestazioni
- Controllo integrità per PC
- Aggiornamento software
- Pulizia programmata
- Protezione della privacy
Con Ccleaner Pro Plus, a soli 51,96 euro l’anno, anziché 64,95 euro, hai:
- Ottimizzazione prestazioni
- Controllo integrità per PC
- Aggiornamento software
- Pulizia programmata
- Protezione della privacy
- Ottieni informazioni avanzate sul PC con Speccy Professional
- Recupera file, esegui scansioni approfondite per trovare file nascosti ed elimina i dati in modo sicuro con Recuva Professional
- Utilizza Pulizia cloud per Google Drive
- Ricevi l’assistenza premium
Con Ccleaner Premium, a soli 71,96 euro l’anno, anziché 85,95 euro, hai:
- Ottimizzazione prestazioni
- Controllo integrità per PC
- Aggiornamento software
- Pulizia programmata
- Protezione della privacy
- Ottieni informazioni avanzate sul PC con Speccy Professional
- Recupera file, esegui scansioni approfondite per trovare file nascosti ed elimina i dati in modo sicuro con Recuva Professional
- Utilizza Pulizia cloud per Google Drive
- Ricevi l’assistenza premium
- Blocca il tracciamento online e utilizza la tecnologia VPN per aumentare la privacy con Kamo
- Ottimizza il tuo computer Mac con CCleaner Pro per Mac
- Velocizza il tuo dispositivo Android con CCleaner Pro per Android
Se vuoi che il tuo vecchio computer torni come nuovo hai solo una cosa da fare: scegli Ccleaner.