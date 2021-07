Comunicazione assertiva: 1€ può cambiare tante cose

Sai davvero comunicare? Sai ribaltare i ruoli, e sai dire di “no” quando necessario? Comunicare non significa soltanto parlare: significa condurre le danze, portare il discorso nella direzione desiderata, significa affermare Verità e trovare condivisione. Senza cercare i segreti dell'arte oratoria così come nota fin dall'antica Grecia, imparare le basi della “Comunicazione Assertiva” può essere importante poiché non è soltanto questione di relazione: è questione di definizione del sé e della propria posizione nella società.

Una cosa è certa: dire ciò che si pensa non è facile. Soprattutto se sei una persona sensibile ed empatica, ti sarai trovato molte volte ad inghiottire bocconi amari pur di non ferire il tuo interlocutore. O magari non sei riuscito a chiedere l’aumento al tuo datore di lavoro per evitare di risultare inappropriato.

La comunicazione assertiva

In un solo libro, scontato oggi del 92% rispetto al prezzo di copertina e disponibile su Kindle per soli 1,2 euro, Donato Trebbiani ha concentrato alcuni elementi cardine da metabolizzare per ottenere importanti risultati nella propria comunicazione quotidiana:

Gli stili comportamentali assertivi

La panoramica completa sul linguaggio e la comunicazione

La visione degli psicologi Watzlawick e Berne sul modo di interagire

Come sviluppare l'ascolto efficace

Le tecniche consolidate per vincere l'ansia sociale

I pilastri dell'assertività e come renderli funzionali nelle relazioni

Il test per valutare la propria assertività e come aumentare la propria autostima

L'interazione può essere competitiva o collaborativa, ma in ogni caso richiederà il riconoscimento istintivo di alcune caratteristiche importanti per poter essere realmente parte attiva del discorso. In caso contrario si può soltanto subire l'ondivago susseguirsi delle argomentazioni, rischiando di trovarsi improvvisamente fuori tempo e fuori causa, senza la possibilità (né l'abilità) di riportare il discorso laddove il terreno è congeniale.

Esprimersi meglio significa imporre le proprie idee, credere maggiormente in sé e moltiplicare le proprie capacità di autoaffermazione. Non certo poca roba, insomma, se il costo di partenza è di appena 1,2 euro.

Attenzione: l'offerta è destinata a scadere entro poche ore. Chi accede alla nostra segnalazione in ritardo potrebbe trovare pertanto il prezzo modificato su Amazon. L'estratto era e rimane gratuito, come da peculiarità degli acquisti sul Kindle Store.